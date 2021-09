Quando si cammina in un bosco o in un parco rigoglioso l’aria è frizzante, pulita, da respirare a pieni polmoni. La maggior parte delle persone, però, vive nelle città dove l’inquinamento a volte raggiunge anche livelli preoccupanti. L’aria che circola all’interno delle case, poi, può essere anche più inquinata, perché oltre all’inquinamento atmosferico ci sono anche particelle volatili rilasciate dai prodotti per la pulizia della casa, dal fumo di sigaretta e dal fumo di cottura. L’accumulo di queste sostanze inquinanti nelle abitazioni può essere un serio problema per la salute umana e per quella degli animali domestici. Possono causare irritazioni agli occhi, nausea, mal di testa e sonnolenza. Cosa fare quindi? Per una casa che respira ecco dove posizionare le piante amiche dell’aria.

Le piante d’appartamento e i loro tanti benefici

È ampiamente dimostrato che la presenza di zone verdi in casa apporta diversi benefici:

Le piante da interno non sono solo un componente d’arredo, ma prendendo anidride carbonica e trasformandola in ossigeno aumentano la salubrità dell’aria. Sono in grado di purificarla e migliorarne la qualità attraverso l’assorbimento degli agenti inquinanti e delle sostanze chimiche;

Riempendo di vita e colore gli spazi sono in grado di eliminare lo stress, favorire il rilassamento, aumentare la creatività, la concentrazione e la produttività nel lavoro;

Se le piante vengono abbinate ad altre tendono a generare in maniera spontanea piccole dosi d’umidità utili per rendere l’ambiente meno secco e permettendo così di respirare meglio;

Sono in grado di ridurre l’ozono che i dispositivi elettronici emettono in piccole quantità. Con una pianta sulla scrivania si avrà un’alleata contro questo agente chimico.

Per una casa che respira ecco dove posizionare le piante amiche dell’aria

Affinché le piante purifichino l’aria e armonizzino la vita domestica è importante irrigarle correttamente, pulire le loro foglie e disporle nei posti giusti. Ecco una mappa per collocare il verde in casa.

In cucina sono perfette le erbe aromatiche e l’aloe vera. Quest’ultima è sensibile al freddo e ama la prossimità delle finestre. Anche la pianta di aglaonema è perfetta, perché capace di neutralizzare diversi inquinanti atmosferici, tra i quali quelli derivanti dal fumo di cottura.

In sala le piante di giada, l’areca e i gigli della pace sono l’ideale. Rendono l’aria più sana e hanno bisogno di poca manutenzione.

In camera da letto via libera ad orchidee e falene, che producono ossigeno nelle ore notturne con effetti migliorativi sulla qualità del sonno, e all’edera, adatta a chi soffre di allergie ed asma.

Invece in bagno le felci di Boston sono in grado di tollerare umidità, calore e scarsa illuminazione, sono tra le migliori piante capaci di assorbire agenti inquinanti, quali formaldeide e xylene.

Nello studio sono indicate le gerbere che rimuovono le tossine, in particolare quelle relative all’inchiostro e la sansevieria che riduce le radiazioni elettromagnetiche di computer e piccoli dispositivi. Le dracene marginate, infine, sono utili per risucchiare le particelle di fumo.

Ogni tipo di pianta d’appartamento ha le sue particolarità ed i suoi benefici per la nostra salute, quindi maggiore sarà il numero dei coinquilini verdi, migliore sarà la qualità dell’aria in casa!

Approfondimento

