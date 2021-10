Il 2021 è stato un anno molto difficile oltre sia a livello sanitario che lavorativo e ci ha permesso ben poche occasioni di uscire e viaggiare.

Molti di noi, infatti ne hanno risentito parecchio, soprattutto chi è sempre stato abituato a viaggiare spesso.

Alcuni di noi preferiscono viaggi in mete che permettano di fare escursioni e stare in movimento, altri invece preferiscono rilassarsi completamente in strutture come le terme.

In questo caso potrebbe essere utile sapere che per godere del buon cibo e relax questa potrebbe essere la meta perfetta per un weekend fuori porta.

Questo in arrivo, però, è il weekend di Halloween, una festività che molti di noi amano festeggiare concedendosi dei giorni di puro svago.

Per un weekend di Halloween indimenticabile ecco 3 mete che faranno impazzire adulti e bambini

Quest’anno i parchi divertimento ci regaleranno davvero tante sorprese in vista di Halloween, facendo divertire i bambini e facendo tornare piccoli anche noi.

Un luogo che si sta preparando per festeggiare la notte di Halloween è Leolandia, con diverse sorprese che faranno divertire tantissimo i più piccoli e li renderà protagonisti.

I bambini potranno infatti divertirsi anche a cacciare i fantasmi che occuperanno il parco divertimento diventando dei veri e propri “ghostbusters”.

Durante la sera poi, ci sarà un’imperdibile parata delle streghe che ci intratterranno con diverse canzoni e incantesimi che ci lasceranno ammaliati.

Per concludere la giornata ci saranno anche dei bellissimi fuochi d’artificio che renderanno ancora più magica l’atmosfera.

Fino al 7 novembre a Disneyland Paris si festeggerà il Disney’s Halloween Festival. Avremo la possibilità di incontrare i cattivi della Disney come per esempio Malefica.

Potremo assaporare questa atmosfera magica ma altrettanto spaventosa perché fantasmi e scheletri saranno i protagonisti insieme a bellissime decorazioni a tema.

Infine, potremo anche optare per visitare il Gardaland Magic Halloween dove potremo assistere a diversi spettacoli divertenti ma al tempo stesso spaventosi.

Troveremo tante decorazioni in tema Halloween, con numerose zucche e scheletri che ci faranno entrare totalmente in questa magica atmosfera.

Per un weekend di Halloween indimenticabile ecco 3 mete che faranno impazzire adulti e bambini, facendoci divertire e godere questi preziosi momenti con i cari.

Curiosità

Non tutti sanno che a Terno d’Isola (Bergamo), Tulipania World è stata allestita come campo dove poter portare i bimbi a raccogliere e decorare le zucche.

Qui sarà possibile sia godersi del tempo immersi nella natura che, intanto, portarci a casa zucche perfette sia per cucinare che per realizzare bellissime decorazioni.

Inoltre, sarà utile sapere che per conservare la zucca basterà questa geniale mossa che ci stupirà tutti e ci permetterà di gustarla in diverse occasioni.