Per vivere serenamente la quotidianità, non c’è cosa migliore che intervallarla con piacevoli fughe lontane dalla routine. È questo il momento giusto, dopo il caldo estivo e prima che arrivi l’inverno, per catturare la magia dei colori autunnali e godere dei suoi sapori intensi. In questo l’Italia ci viene in aiuto con le sue infinite meraviglie senza uguali al Mondo.

La bellezza dell’Italia

Si sente spesso parlare di sogno americano, qualità tedesca, precisione svizzera e l’Italia? Uno dei più grandi talenti italiani è sicuramente la bellezza. Il Bel Paese offre impareggiabili tesori artistici, storici e architettonici. Ci sono tanti piccoli borghi, quasi sconosciuti e immersi nella natura incontaminata, accanto a città uniche al Mondo (Roma, Venezia e Firenze per citarne alcune). Il nostro Paese vanta splendide montagne, laghi e spiagge invidiabili. E la cucina? È senza dubbio una delle più apprezzate al Mondo: si mangia benissimo ovunque, da nord a sud. Allora mappa alla mano per scegliere dove passare qualche giorno in viaggio per l’Italia. Per un weekend d’autunno piacevole e rilassante ecco 3 incantevoli mete che soddisferanno sicuramente tutti i visitatori. Sono solo degli esempi: occasioni di svago da vivere con la famiglia o con gli amici.

Caderzone Terme

È un borgo in provincia di Trento, il cuore verde della Val Rendena. Una delle attrazioni principali è il centro termale, che regala relax e benessere. Molto bello è anche il paese e soprattutto il paesaggio che lo circonda. Con un’escursione di poche ore nel Parco Naturale Adamello Brenta si può raggiungere una vera perla naturale incastonata nei monti: il lago alpino di San Giuliano, selvaggio e indimenticabile. L’incantevole conca glaciale ospita l’omonima malga, la chiesetta ed il rifugio di San Giuliano, che protegge dai serpenti. Una fonte d’acqua sgorga in una vasca di pietra e, secondo la leggenda, si pensa sia letale per tutti i rettili.

Troia

Per un weekend all’insegna del relax e della convivialità, consigliamo un mini tour enogastronomico nella campagna di Troia, in provincia di Foggia. Qui, appena fuori dal centro abitato si possono trovare diversi forni, dove viene prodotta la farina di grano 100% troiano, utilizzata per produrre taralli, biscotti e pasta fresca. Ci sono anche numerosi frantoi per la produzione di olio e diverse aziende vinicole dove apprezzare il noto Nero di Troia. Per degustare tutti questi prodotti tipici, le osterie locali sono sempre pronte ad accogliere i turisti con piatti genuini e buonissimi. Un piacere per il palato per tornare a casa con lo stomaco e il cuore pieno di gioia.

L’ultima meta

Bergolo

È un piccolo paese di pietra in provincia di Cuneo. I suoi boschi, i crinali e la rete di sentieri fanno di questo piccolo borgo, con appena 71 abitanti, uno dei più belli del Piemonte.

Particolarmente consigliato è il sentiero che va da Bergolo a Prunetto: un percorso lungo ma di grande bellezza. L’itinerario ha inizio dalla Piazza della Fontana di Bergolo, percorre tutta la dorsale della collina fino a raggiungere il punto panoramico di piano della Croce. Si prosegue poi tra boschi di conifere verso il castello Marchesi del Carretto che, con il suo aspetto fiabesco, domina su Prunetto.