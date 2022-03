Quando si parla di viaggi, la cosa più bella è proprio scegliere la meta e passare del tempo con le persone che amiamo. Mentre la cosa forse più scomoda è tutta la fase di preparazione, compreso il momento di riempire la valigia per la partenza. Non sappiamo mai da dove iniziare, cosa sarebbe meglio metterci dentro e quali sono invece le cose da evitare. Ci sono due categorie di viaggiatori. Quelli che in valigia mettono proprio tutto, portandosi dietro metà armadio. E quelli che invece mettono vestiti e accessori a caso nella speranza di averci azzeccato. E, per entrambe le categorie, capita di ritrovarsi in montagna con giacche antivento o al mare con il piumino invernale.

Essere metodici è la soluzione giusta

Il trucco è non farsi spaventare dal numero di giorni di viaggio e controllare sempre le temperature previste. Anche se non dovessero essere completamente esatte, ci daranno un’idea orientativa su cosa sarebbe meglio mettere nel borsone da viaggio. Ricordiamoci: non devono mai mancare alcuni oggetti indispensabili, anche se ci possono sembrare superflui sono spesso la prima cosa che cerchiamo appena arrivati sul posto. La prima cosa da fare è sempre una bella check list. Non sottovalutiamo l’importanza di mettere per iscritto quello che ci servirà, poiché capita spesso che nella confusione possiamo dimenticare più di una cosa. E, ancora, mai riempire la valigia subito. Un ottimo consiglio potrebbe essere quello di posizionare tutto sopra il letto, ricontrollare e poi, solo alla fine, riporre il tutto dentro il borsone.

Per un weekend da sogno sono questi gli oggetti e i vestiti che non devono assolutamente mancare in valigia soprattutto se prendiamo un aereo

Ecco, quindi, gli oggetti che non dovrebbero mai mancare. Per pima cosa l’intimo: in questo caso contano i giorni. Se partiamo per il weekend da venerdì a domenica, saranno necessarie 3 paia di mutande almeno. Per quanto riguarda i calzini, se siamo in una zona calda di mare, ne basteranno al massimo 1 o 2 paia. Ma se siamo in montagna meglio fare scorta, per evitare di rimanere senza. Non dimentichiamo mai un paio di ciabatte di gomma. Sono pratiche e si possono usare anche in ambienti comuni come i bagni, le spa o le piscine. Sono sottili e occupano davvero pochissimo spazio. Portiamoci almeno un vestito elegante per una cena romantica o con gli amici in una bella location. E magari possiamo optare per quell’abito che non mettiamo da tanto, anche se ci piace moltissimo.

Infine, mai dimenticare il caricabatterie e, se partiamo per l’estero, l’adattatore. Rimanere senza carica nel telefono potrebbe rivelarsi un grosso problema. I documenti e le informazioni del volo non dovrebbero mai essere infilate dentro la valigia. Meglio portarli in borsa o in una tasca interna dei jeans o del giubbotto. Nel caso di un aereo, la valigia in stiva potrebbe perdersi o potrebbero servirci in qualsiasi momento. Per un weekend da sogno sono queste le cose che dovremo assolutamente mettere in valigia, per evitare spiacevoli sorprese.