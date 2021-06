Arriva il periodo dell’anno che mette a dura prova la cosmesi. Il caldo afoso e l’aria irrespirabile sono i peggiori nemici del make up.

Per chi proprio non riesce a rinunciare a truccare il viso anche con una temperatura molto calda, però, esistono delle valide soluzioni.

Per un trucco più resistente anche in estate bisognerebbe conoscere queste incredibili cose che rivoluzioneranno il proprio make up. ProiezionidiBorsa svela da cosa partire e quali tecniche sperimentare.

Come prolungare la durata dell’ombretto

Uno dei momenti cruciali del trucco viso è lo smokey-eyes.

Un buon trucco occhi deve mescolare perfettamente colori e sfumature e durare possibilmente molte ore. In estate, però, questo diventa assai problematico, entra così in soccorso il famoso “primer occhi”.

Non tutti però hanno la fortuna di possederlo quando serve e non molte sanno che è possibile rimediare. Una buona soluzione alternativa consiste nel mescolare la stessa quantità di fondotinta con del correttore occhi. Aggiungere poi lo stesso quantitativo di una comune crema viso abbastanza densa.

Per evitare il fastidio dell’ombretto nelle pieghette dell’occhio basta solo aggiungere appena qualche goccio di gel d’aloe vera. Ecco ottenuto un fantastico primer occhi che renderà il trucco certamente più duraturo.

Come ottenere uno spray che fissa il trucco

Tutte le persone appassionate di make up sanno quanto è difficile mantenere sul viso il trucco per tutta la giornata in estate. Molto dipende, ovviamente, dalla qualità dei cosmetici impiegati, un elemento che fa realmente la differenza anche in fatto di prezzo.

Esiste, però, un modo per ottenere uno spray fissativo veloce da applicare alla fine del trucco.

Suggeriamo di mescolare 15 gocce di glicerina naturale a 100 millilitri d’acqua distillata e a qualche goccia di un normale tonico viso. Agitare la soluzione e vaporizzarla sul viso una volta terminato il make up. La durata del trucco viso aumenterà sensibilmente.

Un ultimo consiglio è per chi ha una pelle mista-grassa e che tende, quindi, a lucidarsi in determinati punti del viso. Basterà avere in borsa sempre una cipria trasparente o bianca da applicare sui punti più lucidi del viso come fronte e mento.

Una buona alternativa naturale per pelli chiare è l’amido di riso che possiede anche proprietà lenitive e idratanti.

Per le pelli più scure consigliamo invece questo blush fai da te per guance naturalmente rosate.