Il frutto che andremo a considerare è tra gli alimenti più diffusi e consumati in tutto il Mondo. La sua pianta ha origini antiche e da sempre il suo frutto è considerato sinonimo di salute e bellezza.

Grazie ai suoi ricchissimi valori nutrizionali i benefici che dona all’organismo sono innumerevoli e lo rendono versatile e poliedrico, tanto da poterlo impiegare sia nell’alimentazione che in altri campi. Uno di questi è appunto la cosmetica. Infatti il segreto di molti prodotti è proprio la frutta e per un trattamento di bellezza unico ed efficace ecco un frutto alleato della pelle: la mela.

Le proprietà cosmetiche della mela

Molti dei prodotti in commercio, come creme, scrub o peeling che mirano a diminuire le rughe, a donare luce e tono alla pelle e a rigenerarla sono spesso a base di mela. Contiene diverse proprietà che la rendono perfetta per questo utilizzo, ad esempio:

È ricca di acido malico, un importante esfoliante adatto come base per una crema peeling per pelli secche e sottili;

È in grado di stimolare la produzione di collagene e in caso di pelle grassa è possibile servirsi della sua capacità sebo-regolatrice;

Contiene la quercetina che ha un’azione antiossidante, è ricca di vitamine A, B e C ed anche di potassio e sali minerali;

È ricca di acido glicolico, utile per pulire il viso dalle impurità perché un ottimo esfoliante.

Questi svariati benefici rendono la mela preziosissima sia dal punto di vista estetico che cosmetico.

Per un trattamento di bellezza unico ed efficace ecco un frutto alleato della salute della pelle

La mela, molto usata nella produzione industriale di cosmetici, può essere impiegata anche nella preparazione fai da te di trattamenti di bellezza per il viso che dalla loro parte hanno il fatto di non contenere sostanze come parabeni o conservanti.

La mela dunque rassoda, previene le rughe, tonifica, ravviva e nutre la pelle, ma vediamo come:

Per rassodare è sufficiente tamponare la pelle con del succo di mela fresco;

Per attenuare le rughe preparare una maschera con una mela cotta tagliata a cubetti unita a mezzo bicchiere di latte. Applicare su tutto il viso e lasciare agire per 25 minuti, infine risciacquare;

Applicare, per tonificare, alcune fette di mela cruda sul viso e lasciare riposare per circa 45 minuti;

Per ravvivare pelli secche o spente preparare una maschera con mele grattugiate e yogurt. Applicare su tutto il viso e lasciare agire per 25 minuti, infine risciacquare;

Per nutrire, preparare una maschera con mele ben mature frullate e 2 cucchiaini di miele, applicare su tutto il viso e lasciare agire per 25 minuti, infine risciacquare.

Il risultato sarà una pelle rigenerata, pulita dalle impurità e più giovane.