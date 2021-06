Il tiramisù è uno dei dolci italiani più diffusi e copiati in tutti il mondo. Dalle origini antiche e povere è uno dei dolci al cucchiaio e semifreddo più gustoso della pasticceria italiana.

La nostra rubrica di cucina è ormai invasa di deliziose ricette e varianti di questa semplice, ma golosissima pietanza. Per una versione prettamente estiva ecco un tiramisù da leccarsi i baffi con questa ricetta fresca e light per un dolce estivo leggero e gustosissimo con un ingrediente segreto che lo renderà unico. Un dolce che va servito freddo e che può rinfrescare le giornate più calde ed afose, fatto di pochi ingredienti, ma che fa impazzire sempre grandi e piccini.

Per un tiramisù estivo eccezionale e velocissimo con meno di 70 kcal a porzione è questa la ricetta gustosissima.

La proposta di oggi è davvero una bomba di gusto, ma anche di salute, uno strappo alla regola che rientra perfettamente in un piano nutrizionale bilanciato. Una ricetta adatta a tutti, ideale per i celiaci perché senza glutine, ma anche senza zucchero, senza uova, né latte, ottima da proporre anche ai nostri amici vegani.

Tiramisù veg

Ingredienti:

200 g di mandorle;

280 ml di bevanda vegetale, latte di soia, mandorla;

biscotti secchi preferibilmente senza glutine e senza aggiunta di zuccheri;

caffè q.b.;

cacao q.b..

Procedimento

Mettere le mandorle nel boccale di un frullatore e aggiungere del latte vegetale e frullare il tutto, fino a raggiungere un composto dalla consistenza cremosa. In dei bicchierini da dessert mettere un cucchiaio di crema come base, aggiungere poi un biscotto precedentemente imbevuto di caffè. Fare un ulteriore strato di crema e concludere con una spolverata di cacao amaro in polvere. Riporre in frigo per 30 minuti e servire.

Ottimo anche da servire come prima colazione in sostituzione del classico cornetto e cappuccino.

Una variante

Un’altra gustosa variante per una veloce ma gustosa colazione è la preparazione di questo tiramisù light con 0 grassi è la seguente.

2 fette di wasa;

1 yogurt geco;

1 tazzina di caffè;

cacao q.b..

Inzuppare le fette di wasa nel caffè, riporle in un piattino da dessert e versare sopra lo yogurt greco con l’aggiunta di qualche pezzetto di cioccolato fondente. Ripetere l’operazione con la seconda fetta di wasa e di yogurt e spolverare con il cacao.

Ebbene, per un tiramisù estivo eccezionale e velocissimo, con meno di 70 kcal a porzione è questa la ricetta gustosissima.