Il tiramisù è una delle prelibatezze italiane più amate e copiate nel Mondo. Dal gusto sensazionale e cremoso, rientra nella categoria dei dolci al cucchiaio, ed è di facile preparazione.

Come ogni ricetta classica che si rispetti negli anni si sono moltiplicate le sue varianti. Da quelle alla frutta, alle creme spalmabili come il pistacchio, ma anche nella versione light senza uova e senza latte, nonché nella variante senza savoiardi.

Il savoiardo è un biscotto tipico torinese ed è l’elemento base del tiramisù classico, che lo prevede inzuppato nel caffè. A tal proposito un’altra variante riguarda proprio la bagna dei biscotti, dove al posto del caffè vengono utilizzati liquori o bagne aromatiche magari agli agrumi.

Il tiramisù è un dolce che appartiene alla tradizione povera; infatti, nasce ispirandosi alla colazione contadina che vedeva protagonisti i tuorli d’uovo sbattuti con lo zucchero all’interno dei quali si inzuppavano i savoiardi.

Tanto buono quanto calorico, il tiramisù è un dolce pieno di energia. Una fetta potrebbe arrivare ad apportare anche 500 kcal.

Per un tiramisù cremoso e avvolgente con e senza uova sono questi i piccoli trucchetti per evitare che si smonti e diventi liquido

Per avere un tiramisù perfetto sono indispensabili piccoli accorgimenti che lo renderanno un dolce strepitoso da lasciare tutti gli ospiti senza parole.

Piccoli trucchetti da chef

In primis per ottenere una crema al mascarpone liscia ed omogenea e allo stesso tempo cremosa al punto giusto per il nostro tiramisù, è indispensabile montare i tuorli con lo zucchero per almeno 10 minuti. Solo successivamente aggiungere il mascarpone da amalgamare con le fruste elettriche. Lo stesso vale per gli albumi che vanno montati a parte con un pizzico di sale per almeno 20 minuti. Successivamente dopo averli aggiunti all’impasto incorporiamoli poco alla volta con movimenti dall’alto verso il basso. Se l’impasto dovesse risultare troppo liquido gli errori fatti possono essere due: o non abbiamo montato bene le uova, oppure abbiamo sbagliato la quantità degli ingredienti utilizzati.

Per rimediare e rendere la crema al mascarpone cremosa e più consistente del tiramisù, possiamo aggiungere o altro mascarpone, oppure della panna montata, avendo cura di montarla ben ferma.

Se non amiamo il mascarpone potremmo sostituirlo con ricotta e yogurt greco. Nelle dosi di 500 grammi di ricotta e 300 grammi di yogurt greco.

La bagna perfetta

Per una bagna perfetta dei biscotti, basterà inzupparli nel caffè per 2 secondi e solo dalla parte liscia del biscotto. Una volta messo nella pirofila il caffè automaticamente si distribuirà sull’intero biscotto. Inzupparlo interamente infatti rischia di far diventare il biscotto troppo molle.

Un’altra chicca per evitare di sfaldare i biscotti è quella di non utilizzare il caffè appena fatto, perché troppo caldo.

Possiamo sostituire il caffè con del Marsala, mentre per una bagna adatta ai bambini potremmo utilizzare del latte fresco.

Dunque per un tiramisù cremoso e avvolgente con e senza uova sono questi i piccoli trucchetti. Inoltre per la conservazione del tiramisù, il tempo ottimale sarebbe di 48 ore in frigorifero. Tuttavia può essere conservato per un tempo più lungo in freezer per e non oltre 1 mese.

