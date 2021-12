Pulire casa può essere un’impresa complicata a volte. Tantissime cose da pulire, ciascuna che richiede i suoi prodotti specifici e guai a sbagliare oppure si possono combinare disastri e rovinare superfici.

Oggi vediamo un oggetto in particolare che può sporcarsi molto frequentemente e che è difficile tenere pulito. Proveremo ad utilizzare soltanto ingredienti naturali che abbiamo in casa per mantenerlo sempre come nuovo. Infatti, per un tappetino del bagno sempre perfetto usiamo questi fenomenali ingredienti naturali, andiamo a scoprire quali.

Il tappetino che si sporca sempre

I tappeti da bagno sono purtroppo inclini all’accumulo di sporco. Se non li laviamo per un po’, rischiano davvero di diventare sporchissimi e, nella peggiore delle ipotesi, iniziano persino ad avere un cattivo odore. Per prevenire qualunque problema, è quindi importante avere una routine di pulizia frequente, che ci permetta di tenere il tappetino sempre pulito.

Innanzitutto, bisogna capire ogni quanto tempo pulirlo. Se è un bagno poco frequentato, due volte al mese potrebbe bastare. Se invece ci passano molte persone, tra cui magari uno o due bambini, è necessario dargli una bella passata una volta a settimana. Il problema è che questi tappetini attraggono tantissima polvere e peli, e nei casi più gravi addirittura un po’ di muffa, se non ventiliamo bene ed il bagno è molto umido.

Per un tappetino del bagno sempre perfetto usiamo questi fenomenali ingredienti naturali

Useremo tre popolari ingredienti per dare una pulita al tappetino. Innanzitutto, sbattiamolo bene per rimuovere il grosso della polvere. Poi usiamo un po’ di aceto. Mettiamo un terzo di aceto e due terzi di acqua in un contenitore con spruzzino e spruzziamo la soluzione su tutto il tappeto.

Lasciamo agire per qualche minuto. Prendiamo un panno morbido e passiamolo sul tappetino, rimuovendo ulteriormente lo sporco.

Se il tappetino è molto sporco, usiamo lo stesso procedimento, ma aggiungiamo anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio. In questo modo il nostro spray sarà ancora più potente.

Insomma, aceto e bicarbonato sono ottimi, ma se c’è una macchia localizzata, potrebbero non bastare. In questo caso usiamo il terzo ingrediente, ovvero il sale. Iniziamo spargendo un po’ di sale sulla macchia e poi spruzziamo la nostra soluzione di aceto e bicarbonato. Lasciamo agire per qualche minuto e poi rimuoviamo tutto con un panno morbido.

Un ultimo consiglio: a volte, se lo sporco è davvero consistente, potrebbe essere necessario lavarlo a mano o in lavatrice. In quel caso, leggiamo attentamente l’etichetta e usiamo prodotti e procedimenti corretti per il suo materiale.

