Siamo ormai prossimi al giorno di Natale. Tutto ormai dovrebbe essere già deciso per quel che riguarda i menù dei vari pranzi. Compiti suddivisi tra gli invitati affinché ognuno dia il suo contributo per non far mancare nulla a tavola. Rimangono forse da decidere gli antipasti, spesso più semplici da preparare, ma per il resto non ci dovrebbero essere cambiamenti dell’ultima ora. I ritardatari, però, ci sono e ci saranno sempre. Loro, forse, sono ancora indecisi o semplicemente non lo hanno ancora comunicato.

Abbiamo già proposto un secondo piatto adatto per ogni occasione. Una ricetta valida per le feste, ma non solo su come preparare un roastbeef all’inglese che si scioglie in bocca. Oggi vogliamo proporne un’altra sempre un secondo piatto semplice, da gustare in qualsiasi momento dell’anno, non solo sotto Natale. Stiamo parlando dell’abbinamento tra il pollo e una bevanda, quella sì, da occasioni speciali, lo spumante. Abbiamo visto una variante simile qualche tempo fa in ecco il connubio da leccarsi i baffi tra questa carne e questa bevanda, con pollo e birra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Gli ingredienti per quattro persone

4 fuselli di pollo;

2 bicchieri di spumante;

timo;

alloro;

pepe nero;

peperoncino;

rosmarino;

uno spicchio di aglio;

sale

un limone;

300 ml di acqua;

2 cucchiai di farina.

Per un secondo piatto facile ed economico non solo durante le feste basta cuocere il pollo con questa bevanda

La preparazione è molto veloce e semplice, dunque alla portata di tutti. Mettiamo i fuselli di pollo in un contenitore. Irroriamo con i due bicchieri di spumante e cospargiamoli di spezie. Tritiamo il timo, l’alloro, il rosmarino, il pepe nero e il peperoncino. Saliamo e aggiungiamo lo spicchio d’aglio grattugiato. Giriamo più volte e fuselli, poi facciamo riposare per circa tre quarti d’ora. In seguito, passato questo tempo, mettiamoli una pirofila insieme al succo e facciamoli cuocere a 200 gradi per 30 minuti.

La salsa al limone

Procederemo quindi alla preparazione della salsina al limone che ci servirà per completare la cottura. Prendiamo una terrina, versiamo l’acqua e grattugiamo la scorza del limone, dopodiché lo spremiamo e ne aggiungiamo il succo. Uniamo i due cucchiai di farina e con un frustino amalgamiamo bene, onde evitare si creino grumi. Al termine della mezz’ora di cottura dei fuselli, estraiamo la pirofila dal forno e cospargiamoli con la salsina al limone, girandoli diverse volte. Facciamo rapidamente questa operazione senza spegnere il forno, perché poi saranno necessari altri 10 minuti circa di cottura, a una temperatura che scenderà a 180 gradi.

Per un secondo piatto facile ed economico non solo durante le feste basta cuocere il pollo con questa bevanda, lo spumante, è pronto. Mettiamo nel piatto da portata e copriamo con il sugo di cottura. Una preparazione semplice, alla portata di tutti, da sfoderare anche a feste terminate.