San Valentino è la festa tradizionale degli innamorati. E, fin qui, nulla di nuovo. Fervono i preparativi per pensieri e regali, anche dell’ultima ora. Scattano le prenotazioni nei ristoranti, per una serata romantica col partner. Ma, secondo alcune tradizioni, oltre all’amore, potremmo portarci in casa anche soldi e fortuna. Semplicemente, secondo la leggenda, preparando dei deliziosi biscotti, che arricchirebbero la famiglia che li prepara. Ovviamente, prendiamo il tutto semplicemente come una scaramanzia, approfittando però della dolcezza della ricetta. Come unire l’utile al dilettevole per un San Valentino d’amore e di fortuna indimenticabile.

I biscotti che fanno innamorare il Mondo

Qualcuno sostiene che questa ricetta viene dall’Oriente, dove sappiamo essere famosi i biscottini portafortuna. Qualcuno li colloca invece in America, dove qualsiasi festa potrebbe diventare anche motivo di merchandising. Qualcun altro li legherebbe forse più verosimilmente alla romantica tradizione culinaria italiana. Vediamo, in ogni caso gli ingredienti della nostra ricetta:

2 albumi d’uovo;

100 grammi di farina 00;

1 cucchiaino di essenza alla vaniglia;

2 cucchiai di acqua;

100 grammi di zucchero;

1 pizzico di cannella;

20 grammi di maizena;

3 cucchiai di olio di semi;

succo colorato rosso alimentare per guarnire torte e gelati.

Per un San Valentino d’amore e di fortuna ecco la ricetta che in tutto il Mondo porterebbe denaro e felicità a chi la prepara

Vediamo la preparazione della ricetta porta fortuna:

montiamo gli albumi assieme all’essenza di vaniglia, allo zucchero, all’olio e all’acqua;

iniziamo ad aggiungere la maizena e la farina, amalgamando per bene;

dividiamo questo punto il nostro impasto in 2 terrine, inserendo in una sola il colorante rosso;

aiutandoci con un cucchiaio, formiamo dei cerchietti, sia del colore naturale dell’impasto, sia rossi, mettendoli sulla teglia del forno, col rivestimento della carta;

se vogliamo dare un po’ di colore anche ai dischetti neutri, aggiungiamo qualche puntino di rosso;

a questo punto, aiutandoci anche semplicemente con uno stuzzicadenti, rendiamo i dischetti a forma di cuore;

inforniamo a 180 ° per una decina di minuti abbondanti, ma stando attenti a non bruciare i biscotti;

ricordiamo di tenere i biscottini ben distanti tra loro, anche a costo di fare un paio di infornate.

Ecco i biscottini che porterebbero dolcezza e amore, ma anche denaro secondo la tradizione di molti Paesi.

