L’idea di avere una casa lussuosa piace proprio a tutti. Ma è anche vero che non tutti possiamo permetterci di spendere delle grosse cifre in mobili costosi. Quindi cerchiamo di trovare qualche espediente per arredarlo in modo più elegante.

Oggi ProiezionidiBorsa svelerà qualche trucco utile. Così in un attimo il nostro salotto sembrerà uscito da una vera reggia.

Per un salotto super lussuoso e da far invidia ecco 5 cose essenziali

Per i mobili non possiamo fare molto. Quelli super lussuosi costano un occhio della testa. Quindi meglio trovare soluzioni più economiche ma che siano di buona fattura.

Ad esempio, per scegliere il divano basterà consultare questo articolo: “Mini guida su come scegliere il divano perfetto per le nostre esigenze che sia comodo e elegante“.

Ma oggi parleremo di come sfruttare i complementi d’arredo per dare un aspetto più costoso al nostro salotto.

La carta da parati cambia aspetto a tutto l’ambiente

Non dobbiamo pensare a quella usata dai nonni o a quella dei vecchi film. Oggi si possono reperire carte da parati di tutti i tipi. Possiamo scegliere dei colori neutri per creare un gioco di trame.

Basterà utilizzarla su una parete e renderla il punto focale della stanza. Perché no, la parete dove abbiamo installato la Tv oppure dietro una libreria. Avremo un impatto visivo molto forte e daremo l’idea di avere qualcosa di elegante e sofisticato.

Come non parlare dei tendaggi. Abbelliscono la casa creando calore ed eleganza. Scegliamo dei bei bastoni e delle tende in armonia con i colori delle pareti della stanza. Magari ben drappeggiate e lunghe fino al pavimento.

Un gioco di specchi e cuscini

Lo specchio è un oggetto che dà risalto a qualunque stanza. Se posizionato in maniera corretta dà più luce al salotto e crea l’illusione di una stanza più ampia. Scegliamone uno decorato e di grosse dimensioni da poggiare a terra.

Anche i cuscini sono fondamentali. Possono essere di grande rilievo e impatto per il nostro salotto, danno un tocco di personalità e armonia. Possiamo sistemarli sul nostro divano con colorazioni che magari riprendono quelle della carta da parati. Sia di diverse forme che tutti uguali, ma che siano un po’ variegati, non solo i classici due.

Per finire pensiamo a lampade e lampadari. Enfatizziamo un punto in particolare e mettiamolo in risalto. Ma scegliamoli sempre in linea con lo stile dell’arredamento.

Ecco, quindi, per un salotto super lussuoso, e da far invidia, le 5 cose essenziali. Mettendo in pratica questi trucchi il nostro salotto sembrerà uscito direttamente da una vetrina.