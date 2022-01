Mettere in tavola un bel risotto caldo, profumato e fumante è un metodo sicuro per scacciare il freddo dell’inverno dalle ossa. Fortunatamente, il risotto è un piatto talmente versatile che si presta a innumerevoli variazioni. Oggi vogliamo presentare una ricetta che più di molte altre saprà scaldare il freddo dell’inverno per regalarci una cena raffinata e deliziosa, che sarà sicuramente apprezzata da familiari e ospiti.

Per un risotto unico che scalda l’inverno proviamo questa ricetta con tre ingredienti comunissimi

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del risotto con porri, mandorle e pecorino. Potrebbero sembrare degli abbinamenti strani, ma in realtà questi tre ingredienti sono perfetti per regalarci un primo piatto saporitissimo da grandi chef. Per un risotto unico che scalda l’inverno proviamo questa ricetta con tre ingredienti comunissimi: porro, mandorle e pecorino. Vediamo come prepararla.

Ingredienti per due persone

circa 180gr di riso per risotti;

circa 1l di brodo vegetale;

un porro;

mezzo bicchiere di vino bianco;

circa 50g di mandorle tritate;

circa 50g di pecorino;

olio q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione degli ingredienti

Puliamo il porro, eliminando la punta delle foglie e le radici. Poi tagliamolo a rondelle sottili e mettiamolo da parte. Nel frattempo, prepariamo circa un litro di brodo vegetale, va bene anche quello con il dado. In un frullatore tritiamo grossolanamente le mandorle, meglio se sbucciate. Grattugiamo anche il pecorino finemente. Una volta preparati gli ingredienti, possiamo iniziare con la nostra ricetta.

Procedimento

In una padella capiente e antiaderente mettiamo un filo d’olio per poi accendere la fiamma a fuoco medio. Quando l’olio sarà caldo, mettiamo il porro, e lasciamolo appassire fino a quando non comincerà a imbrunirsi. A questo punto, aggiungiamo il riso, e lasciamolo tostare qualche minuto avendo cura che non si bruci. Aggiungiamo poi mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamolo asciugare. Poi iniziamo ad aggiungere poco per volta il brodo, mantenendo la fiamma medio-bassa. A metà cottura, aggiungiamo le mandorle tritate, e circa due terzi del pecorino grattugiato. Mescoliamo con attenzione con un cucchiaio di legno in modo che il pecorino e le mandorle si amalgamino bene e il formaggio si sciolga. Aggiustiamo di pepe e di sale.

A fine cottura, serviamo il risotto nei piatti, dove ciascuno potrà aggiungere del pecorino fresco grattugiato. Il nostro risotto farà un figurone.

Se ci piacciono i risotti invernali, ecco un’altra ricetta per estasiare le papille gustative: il risotto con noci, mele e funghi.