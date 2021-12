L’Italia è da sempre considerata il Paese del buon cibo e degli alimenti sani e genuini. Sono tantissimi i piatti della tradizione e le ricette regionali che contraddistinguono la nostra cucina.

Il cibo italiano conquista proprio tutti. Infatti sono molti i ristoranti che all’estero, propongono la cucina del nostro Paese e che cercano di emulare le ricette più famose.

Ragù alla bolognese, pizza, pesto, lasagna al forno. Sono solo alcuni dei piatti tipici che spesso prepariamo per parenti e amici.

Non dimentichiamo però, un altro primo piatto della tradizione italiana molto famoso. Parliamo del risotto, dalle origini antichissime e che oggi si prepara in numerose versioni.

L’ingrediente principale è il riso, un cereale completamente privo di glutine che apporta numerosi benefici e giova alla nostra salute.

Per un risotto sempre perfetto e mai colloso ecco i trucchi dei grandi chef assolutamente da seguire

Preparare un risotto a regola d’arte non è sempre facile. Non seguire delle regole ben precise, potrebbe compromettere la buona riuscita del risultato finale.

Facciamo attenzione al brodo da utilizzare. È fondamentale prepararlo in casa usando ingredienti freschi e di qualità. Ad esempio, possiamo far bollire carota, cipolla e sedano, in una pentola piena di acqua per circa 10 minuti.

Non saltiamo assolutamente la fase della tostatura del riso. Parliamo di quel passaggio fondamentale che permette di sigillare il chicco e mantenere la sua compattezza. Tostare vuol dire cuocere il riso in una casseruola, senza condimenti, finché non diventa bianco.

Dopo il passaggio della tostatura dobbiamo sfumare il riso. In questo modo si abbasserà la temperatura e si fermerà la cottura del chicco. Di solito si aggiunge del vino molto freddo.

Qualche altro utile consiglio

Il riso ha un tempo di cottura che varia dai 15 ai 18 minuti. Il brodo si aggiunge gradualmente, mescolando di continuo. Ma facciamo attenzione, non utilizziamo un mestolo di legno, bensì una fusta. Questo accessorio permetterà di montare l’amido. In questa fase vanno anche aggiunti anche tutti gli ingredienti.

Arriviamo adesso alla parte della mantecatura. Ossia il momento dell’aggiunta del burro freddo e del formaggio. La regola vuole che questa operazione avvenga a fuoco spento.

Durante questa fase, ricordiamo di muovere la pentola per fare in modo che il riso si ripieghi su se stesso. Questa operazione ci permetterà di verificare che il risotto sia denso al punto giusto.

Ultimo consiglio fondamentale è quello che riguarda la scelta della pentola. Infatti si dovrebbe utilizzare una casseruola di rame, molto larga e con i mordi mediamente alti.

