Per un risotto cremoso al punto giusto mai commettere un fatale errore

Il riso è un’ottima alternativa al classico primo piatto con la pasta. In autunno e in inverno capita spesso di usarlo per cucinare risotti con verdure di stagione e accompagnati da un bicchiere di buon vino che possa esaltarne il gusto.

Ecco cosa fare per un risotto cremoso al punto giusto

Un risotto davvero buono è cremoso al punto giusto. Per garantire ciò è va scelta la giusta varietà di riso per la preparazione di questo piatto. L’esempio più noto è sicuramente il Carnaroli.

Bisogna cuocerlo in una casseruola a temperatura costante e a fiamma bassa. Grande importanza rivestono tostarlo adeguatamente e sfumarlo con del vino rosso o bianco freddo. Per un risotto cremoso è però essenziale evitare un errore che può compromettere la buona riuscita della ricetta.

L’errore da non commettere quando si cucina questo piatto

Quando si preparano alcune ricette a base di riso lo si sciacqua prima di cucinarlo. Lo si fa per eliminare una parte dell’amido e renderlo più digeribile. Permette inoltre di rimuovere polvere e detriti che potrebbero annidarsi tra i chicchi.

Per un risotto cremoso bisognerebbe però evitare di farlo. Il motivo è semplice: l’amido è molto importante per la buona riuscita di questo piatto e soprattutto per un risotto cremoso al punto giusto.

Quando sciacquare il riso

Come avevamo accennato, nella maggior parte dei casi lavare questo cereale è molto utile. L’esempio più noto è sicuramente quello dell’insalata di riso, un tipico piatto estivo. Bisogna fare lo stesso se lo si vuole accompagnare ad un piatto di carne o di pesce e specialmente a quelli orientali. Se si vuole fare il sushi, ad esempio, è essenziale sciacquarlo.

In generale, bisogna sempre lavare accuratamente il riso di varietà jasmine, basmati e quello rosso o nero. Mai lavare il Carnaroli o tutte le varietà che in genere si usano per il risotto.

In che modo farlo

Per sciacquare il riso bisogna si consiglia di metterlo in un colino a maglie strette inserito a sua volta in una ciotola. Versarci dentro dell’acqua fredda e muovere i chicchi con le mani.

Infine, scolare il riso e risciacquarlo sotto l’acqua corrente. Continuare finché quest’ultima non diventa completamente limpida. Vorrà dire che il riso è pulito e che l’amido è stato rimosso. Ecco che è quindi pronto per essere cucinato e usato nel modo che si preferisce.