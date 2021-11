Per un rilassante weekend tra benessere e gusto basta andare in una di queste fantastiche terme

L’elemento che caratterizza le terme è l’acqua: Salus per aquam, “la salute per mezzo dell’acqua”, da cui Spa. Già gli antichi romani conoscevano i benefici delle acque termali. Basti pensare alle famose Terme di Caracalla. Il nome Spa, però, sembra derivare dalla omonima cittadina belga famosa per le sue terme. Qualunque sia l’origine del termine, sappiamo che questi luoghi sono sempre più frequentati, in tutte le fasce d’età. Se un tempo venivano visti come posti per anziani o solo per malati, oggi sono posti dove trascorrere una mini vacanza o un week end per trarne diversi benefici. Le terme sono adatte a tutti, grandi e piccini, e offrono pure trattamenti estetici. Anche la bellezza dei paesi in cui si trovano, il cibo locale e l’incontro con altre persone contribuiscono a un equilibrio psicofisico.

Tante tipologie di acqua e di trattamenti

Le acque termali possono essere salsobromoiodiche, sulfuree, oligominerali, iperminerali. L’acqua minerale che si beve alle terme viene sfruttata per vari trattamenti come docce, bagni, vapori, aerosol, fanghi, massaggi. Le terapie termali possono aiutare, ad esempio, in caso di infiammazioni articolari, se si hanno irregolarità intestinali, problemi respiratori, dermatiti. Sarà il medico specialista a indicare quelle più adatte. In Italia si trovano centinaia di località termali. Si possono scegliere in base al tipo di acqua, alla distanza, alle attrattive della regione in cui si trovano.

In ogni regione italiana si trovano una o più località termali. Al benessere derivante dalla cura si può abbinare quello che ci dona il gusto. Conosciamone tre:

a Sirmione l’acqua termale è sulfurea-salsobromoiodica. Tra i trattamenti, queste terme offrono massaggi e fanghi per il corpo, e inalazioni. La località presso il lago di Garda è davvero suggestiva. Tra i piatti tipici della zona ci sono quelli a base di pesce, come le tagliatelle alla trota e asparagi, risotto con la tinca e la pasta al persico;

, in provincia di Grosseto, vantano una storia millenaria. L’acqua che scorre alle pendici del monte Amiata è carbonica, solfata, bicarbonato-alcalina-terrosa. Tra i tanti benefici, aiuta il respiro, la pelle, il cuore. E tortelli, pici, acquacotta, cinghiale sono alcuni piatti della tradizione culinaria locale; le terme di Salsomaggiore, in provincia di Parma, sono tra le più note. Propongono bagni, fanghi, cure inalatorie e tanto altro. La cucina è quella emiliana, quindi si possono gustare cappelletti, lasagne, tigelle, formaggi e salumi locali.

In conclusione, per un rilassante weekend tra benessere e gusto basta andare in una di queste fantastiche terme.