Questo è il periodo della spietata caccia ai regali. Tutti vorremmo saper scegliere il regalo perfetto per i nostri amici e parenti. C’è qualcuno che ci riesce con poca fatica. Ci sono altri, invece, che fino all’ultimo non riescono a trovare il regalo giusto. Alla fine, c’è sempre il rischio di comprare qualcosa di fretta e magari di sbagliare totalmente.

Eppure ci sono dei regali con cui è difficile cadere in errore. Tra questi ci sono i libri. Basta conoscere alcune caratteristiche della persona cui vogliamo dedicare il regalo e il gioco è fatto. L’editoria odierna offre manuali, romanzi e saggi di ogni tipo. Ecco perché è quasi impossibile deludere chi riceve un libro in dono.

Quindi, oggi siamo qui per dare qualche consiglio per l’acquisto di libri. Per un regalo di Natale perfetto a colpo sicuro ecco 5 libri emozionanti, utili e assolutamente imperdibili.

Testi utili e di grande ispirazione

Leggere un libro non significa solamente immergersi in una storia e perdersi. Al contrario, oggi esiste tutta una filiera dedicata a guide utilissime in ogni settore. Dalla cucina alla ricerca di sé fino alla scoperta dei trucchi del riordino.

Proprio di questo parla il nostro primo libro dal titolo “Il magico potere del riordino: Il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita”. L’autrice si chiama Marie Kondo ed è il genio che ha inventato questo efficacissimo metodo. Dall’armadio alla credenza, dopo averlo letto nessuno potrà dire di non sapere come tenere la propria casa pulita e in ordine. A tal proposito invitiamo alla lettura dell’articolo Come sfruttare al massimo la propria dispensa e risparmiare con piccoli accorgimenti.

Il secondo volume s’intitola “Le Sette Leggi Spirituali per il Successo” di Deepak Chopra. In questo piccolo e illuminato saggio, il Maestro spirituale spiega le 7 leggi dell’universo che ci permetteranno di raggiungere la felicità. Un percorso all’interno del sé, della natura e del benessere psico-fisico.

Se, invece, il nostro dono è pensato per far viaggiare la fantasia, ecco 3 titoli geniali. Iniziamo con il best seller “L’amica geniale” versione integrale di E. Ferrante. Una quadrilogia dove la storia coglie il lettore e lo trascina in una storia emozionante di vita vera.

Per un’amica cara non c’è pensiero migliore che la raccolta di “Lettere alle Amiche. Tutto ciò che vi devo” di V. Woolf. Un concertato di emozioni, sentimenti e segreti rivolti alle amiche della grande scrittrice.

Per finire, un regalo per chi ama viaggiare e le avventure. Il best seller di J. Krakauer “Nelle terre estreme” fa vivere un sogno. Il sogno è quello di un viaggio nella natura selvaggia dell’America a partire dall’Alaska. Anche questo è un libro che incanterà qualsiasi lettore.

