Quando si decide di fare un regalo fatto in casa, soprattutto se si tratta di cibo, è quasi sicuro che sarà molto apprezzato. Si possono, infatti, preparare alimenti sani e naturali, senza conservanti e fatti con amore. Basta pensare alle marmellate, alle conserve, ai sottaceti, alla frutta sciroppata e poi ai biscotti, alle torte e tanto altro ancora.

Per un regalo di Natale davvero originale ecco 3 preparati secchi per risotti da presentare in un barattolo

Si tratta di un’idea davvero eccezionale, che si può realizzare facilmente spendendo poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Per fare questo regalo bisogna utilizzare barattoli di medie dimensioni, che conterranno le dosi per 3/4 persone. Gli ingredienti possono essere acquistati già essiccati e tritati o, per chi ce l’ha, possono essere preparati con l’essiccatore. Aiutandosi, poi, con un foglio di carta forno, infilato nei barattoli, bisogna versare a strati i vari componenti.

Per il risotto ai funghi sono necessari 300 grammi di riso integrale, 3 cucchiaini di cipolla essiccata e tritata grossolanamente, 3 cucchiaini di dado vegetale in polvere, 1 pizzico di sale, 3 cucchiai di funghi champignon e 4 di funghi porcini tutti essiccati e tritati finemente.

Per il risotto speziato servono 300 grammi di riso integrale, 2 cucchiaini di paprika, 2 di curry, 1 di aglio essiccato, 1 di timo essiccato e 3 cucchiaini di dado vegetale in polvere.

Il risotto alla zucca, invece, si prepara con 300 grammi di riso integrale, 150 grammi di zucca essiccata e tritata, 3 cucchiaini di dado vegetale in polvere, 3 cucchiai di funghi essiccati, 2 cucchiaini di cipolla essiccata e tritata, 1 cucchiaino di timo tritato. Per essiccare la zucca basta tagliare delle fette sottilissime, farle cuocere a 120° per 45 minuti, farle raffreddare e passarle nel mixer.

Per un regalo di Natale davvero originale ecco, quindi, 3 preparati secchi per risotti da presentare in un barattolo e chi li riceverà non dovrà far altro che cuocerli.

Come cuocerli

Per cuocere un buon risotto è importante innanzitutto la scelta della padella. Le pentole strette e alte non permettono al riso di cuocere in maniera omogenea, invece una padella larga con il bordo svasato è perfetta.

In una pentola far bollire mezzo litro d’acqua.

Nel frattempo in una padella scaldare un filo d’olio e versare il preparato, lasciandolo soffriggere per un attimo.

Coprire tutto con l’acqua calda e cuocere per circa 20 minuti, aggiungendo mestoli d’acqua quando necessario.

Spegnere il fuoco, aggiungere del pecorino grattugiato e mantecare per bene.

Le istruzioni di cottura andranno allegate al biglietto d’auguri.

Approfondimento

Non è solo una semplice ricetta di biscotti croccanti e salutari ma è anche un’idea strepitosa per un regalo di Natale originalissimo