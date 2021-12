Quando si pensa di aver preso i regali per tutti, c’è sempre un ospite che conferma la sua presenza all’ultimo momento. Oppure, ci si accorge di aver dimenticato qualcuno.

Può capitare, ma a quel punto ci si trova in non poca difficoltà. I tempi sono stretti e non si sa davvero quale regalo comprare.

È questo il momento in cui andare sul classico cesto. Però attenzione, perché a volte le soluzioni preconfezionate potrebbero essere troppo care rispetto a quello che offrono. Ci sono poi quelle eccessivamente economiche, da evitare se non si vuole fare una brutta impressione.

Per questo la soluzione migliore potrebbe essere creare un cesto personalizzato fai da te, scegliendo personalmente ogni prodotto da inserire.

Per un regalo dell’ultimo secondo ecco come preparare un cesto natalizio personalizzato e fare un figurone

Il primo prodotto da inserire nel cesto è il dolce tipico di Natale e Capodanno, il panettone. In alternativa, se si conoscono i gusti del destinatario, si può sostituire con un pandoro.

Ogni anno Altroconsumo testa numerosi prodotti e stila le relative classifiche. In base a queste, per il 2021, i migliori panettoni da acquistare sarebbero il Maina, il Vergani e quello classico della Coop. I migliori pandori, invece, sarebbero il Magnifico Pandoro Tre Marie, Le Grazie di Esselunga con ricetta classica e il Maina.

Poi sono d’obbligo l’olio extra vergine di oliva, l’aceto balsamico di Modena IGP e la crema al tartufo. Controllare sempre la denominazione e l’origine dei prodotti, che dovranno essere made in Italy, scegliendo marchi di qualità. Ottime anche le creme spalmabili al pistacchio e al gianduia.

Da non dimenticare l’immancabile pasta, come paccheri o fettuccine, e un vino per accompagnare il pasto. Perfetto questo bianco eletto migliore del Mondo, che costa pochissimo ed è buono quanto un prodotto di lusso.

Qualche prodotto extra per dare un tocco di gusto

Per dare un tocco di gusto in più, bastano un salamino e del formaggio tipici della propria Regione, da abbinare a un vasetto di miele di castagno. Come dolce, della crema spalmabile alle nocciole e del torrone morbido al pistacchio.

Meglio ancora se i prodotti scelti sono artigianali, biologici ed ecosostenibili, per mostrare di essere attenti a ogni dettaglio.

