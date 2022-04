In questo periodo dell’anno e più precisamente nei mesi primaverili, ci ritroviamo spesso a cucinare piatti molto diversi tra loro. Da una parte diamo il via alla stagione delle insalate fredde, della frutta e della verdura di stagione, dall’altra prepariamo ancora qualche piatto caldo da mettere in tavola nell’occasione giusta. Per questo motivo, oggi parleremo di un primo gustosissimo, pronto in pochi minuti. Con una verdura prelibata, potrebbe far innamorare anche i bambini che, di natura, provano spesso un’avversione per “le cose verdi”.

Per un primo piatto veloce e leggero ecco come creare una gustosa crema di carciofi che ci farà letteralmente impazzire di gusto

Tutto quello che ci servirà sarà:

320 g di riso per risotti, quello che più ci piace;

400 g di carciofi, circa 4 teste grandi;

olio e sale;

brodo vegetale;

pepe nero;

formaggio grattugiato;

vino bianco.

E ora creiamo il nostro piatto unico e sfizioso

Come si può facilmente immaginare, per il nostro risotto la prima cosa su cui dobbiamo concentrarci sono i carciofi. Tagliamo i gambi e le foglie esterne più spesse. Dobbiamo cercare di tenere quelle più tenere e poi, con un coltello, eliminare anche le sommità più dure e la barbetta interna. Le parti di scarto potremmo anche utilizzarle per fare un decotto. Tagliamo a cubetti e mettiamoli in una bacinella con acqua e limone, per evitare che si induriscano. Prepariamo il brodo e lasciamolo sul fuoco, a fiamma bassa. Nel mentre prendiamo una padella e mettiamoci un filo d’olio e dello scalogno. Soffriggiamo e aggiungiamo i carciofi tagliati. A questo punto aggiungiamo qualche mestolo di brodo vegetale e facciamo cuocere per 10-15 minuti. Una volta morbidi, aggiungiamo il sale e mettiamo i carciofi da parte.

Cuciniamo il risotto nella stessa padella antiaderente, aggiungendo il brodo ogni tanto e mescolando per evitare che si attacchi. A metà cottura uniamolo con i carciofi nella padella e finiamo di cucinare. Potremo anche passarli con un frullatore ad immersione, per creare una crema. In questo caso, aggiungiamo il composto solo quando il riso sarà bello cotto. Sistemiamo di sale e pepe e aggiungiamo il formaggio, servendo tiepido. Per un primo piatto veloce e leggero, i carciofi sono un’ottima soluzione per un pasto completo e da leccarsi i baffi.

