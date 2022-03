L’abbinamento tra la frutta e la carne non sempre raccoglie i consensi di tutti. Il mescolarsi del gusto dolce al salato non piace unanimemente. Talvolta il sapore di uno tende a oscurare quello dell’altro e questo fa sì che si preferiscano abbinamenti più classici. Al contrario, però, ci sono anche gli amanti assoluti di questo tipo di combinazione. L’arrosto di vitello alle mele, per esempio, è un secondo piatto tutto da provare. Per la delicatezza della carne associata alla bontà del famoso frutto mangiato da Adamo.

Non solo, perché di esempi ce ne sarebbero parecchi, soprattutto negli ultimi anni, quando la sperimentazione in cucina ha raggiunto livelli impensabili solo qualche decennio fa. Mele e fragole sono forse i due frutti che più vengono chiamati in causa quando si parla di abbinamenti agrodolci. Quest’oggi andremo a proporre un risotto che mescola insieme due gusti molto diversi. Quello delle mele e quello di un insaccato di carne tra i più golosi. Spesso osteggiato perché ritenuto troppo grasso e ricco di colesterolo, la salsiccia è uno di quei cibi adatti quando si vuole sgarrare un po’. Il classico sfizio da prendersi ogni tanto. Mangiarne una piccola quantità in questo buonissimo primo piatto, da gustare in qualche occasione speciale, non sarà mai un peccato. Andiamo a vedere gli ingredienti.

Per un primo piatto gourmet è impossibile resistere a questo risotto con le mele arricchito da un insaccato di carne squisito

Per questo piatto serviranno:

360 grammi di riso;

2 mele Golden;

200 grammi di salsiccia;

50 grammi di cipolla;

mezzo bicchiere di vino bianco;

20 grammi di burro;

Parmigiano grattugiato;

olio extravergine di oliva;

brodo vegetale;

pepe.

Ci occupiamo subito di tagliare la salsiccia a pezzettini. Poi, in una padella scaldiamo un po’ di olio, insieme alla cipolla tritata finemente. La imbiondiamo per un soffritto sempre importante quando si cucina il risotto. Poi andremo ad aggiungere la salsiccia. Facciamo cuocere per qualche minuto a fuoco vivo, prima di versare mezzo bicchiere di vino bianco. Lasciamo sfumare per 2 o 3 minuti, prima di buttare il riso.

Versiamo il brodo vegetale e iniziamo a mescolare bene con un cucchiaio di legno. Teniamo una fiamma media. Dopo una decina di minuti di cottura, aggiungiamo le mele. Tagliamole a pezzotti e amalgamiamole al risotto aggiungendo il brodo ogniqualvolta evaporerà. Al termine della cottura, solitamente una ventina di minuti, andremo a mantecare con il burro, del pepe e il Parmigiano grattugiato. Badiamo bene di provare sempre un chicco per accertarci che la cottura sia ultimata. Per la mantecatura, saranno più che sufficienti due minuti. Per un primo piatto gourmet è impossibile resistere al connubio tra mele e salsiccia in questo cremoso risotto che accontenterà anche i palati più fini.