Per un primo piatto di primavera, avvolgiamo la pasta in una crema che unisce gli asparagi a questo frutto ricco di fibre

Con la primavera in arrivo, si risveglia la natura, ma si riempiono di novità anche i banchi del supermercato. Da marzo, infatti, iniziano a tornare frutti e verdure che ci terranno compagnia fino all’autunno. Tra i primi, sicuramente ci sono le fragole, mentre per altri frutti, tipo pesche, prugne e albicocche, bisognerà aspettare ancora un po’. Tra le seconde, ecco che riappaiono gli asparagi, ad affiancare carciofi e fiori di zucca.

L’asparago ha una storia millenaria che si perde nella notte dei tempi, nell’antica Mesopotamia. In Italia è la Puglia la Regione principe nella produzione. Ben il 50% del totale si raccoglie in questa splendida area. Oggi andremo a proporre l’abbinamento tra questa verdura e un frutto, o per meglio dire un seme, ricco di fibre e potassio. Buono da sgranocchiare, che ha nella Sicilia la sua patria, con il quale si preparano delle delicatissime creme dolci. Stiamo parlando del pistacchio. Andiamo subito a vedere gli ingredienti per una pasta dal tipico sapore mediterraneo, ottima da preparare per qualsiasi occasione.

Ci occorreranno:

320 grammi di pasta;

1 mazzetto di asparagi;

100 grammi di pistacchi sgusciati;

50 grammi di Parmigiano Reggiano;

prezzemolo;

10 ml di olio extravergine d’oliva;

sale;

10 ml di acqua fredda;

pepe,

Iniziamo scottando i pistacchi in acqua bollente per un paio di minuti, poi, possiamo spellarli. Mettiamone 80 grammi nel mixer insieme a un ciuffo di prezzemolo, ai 10 ml di olio, al sale, al pepe e all’acqua fredda. Frulliamo bene fino a ottenere un composto cremoso. Lo versiamo in una ciotola e lo amalgameremo bene con il Parmigiano, poi lo facciamo riposare.

Ci occupiamo, quindi, degli asparagi. Andiamo a pulirli, eliminando l’ultimo pezzo del gambo, se dovesse essere legnoso. Ovviamente, se sono tutti verdi non ce ne sarà bisogno. Mettiamo una pentola d’acqua sul fuoco, portiamo a ebollizione e poi immergiamoli e facciamoli cuocere per 5 minuti abbondanti. Al termine, raccogliamoli con una schiumarola, perché dovremo conservare l’acqua di cottura.

Quando si saranno intiepiditi, li taglieremo a pezzetti e li aggiungeremo alla crema di pistacchi, che diluiremo insieme a qualche cucchiaio dell’acqua degli asparagi. A questo punto, possiamo mettere sul fuoco la pentola per cuocere la pasta. Preferibile utilizzarne un tipo corto e rigato, ma quello dipende dai nostri gusti. Anche gli spaghetti potrebbero andare bene.

Un paio di minuti prima del termine della cottura, scoleremo la pasta. Andremo a saltarla insieme alla crema, diluendola con mezzo bicchiere dell’acqua di cottura degli asparagi. Due minuti a fuoco vivace, amalgamandola bene con un cucchiaio di legno.

Siamo pronti per impiattare. Con i 20 grammi di pistacchi rimasti potremo fare della granella, per spolverare il tutto prima di servire. Per un primo piatto di primavera, avvolgiamo la pasta in un intingolo cremoso di asparagi e pistacchi che lascerà a bocca aperta i nostri commensali.