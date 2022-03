La fregola è una delle specialità più rinomate della Sardegna. È una tipologia di pasta molto antica che sembra quasi cous cous, ma non lo è affatto. È davvero facilissimo prepararla in casa e, per questo, servono solo 3 ingredienti: semola di grano duro, acqua e sale. Tipicamente usata per primi piatti gustosi, è associata a molti ingredienti. Dal sugo di pesce, fino al brodo di carne per essere poi accompagnata con particolari formaggi.

Per un primo piatto completo è questa la ricetta per una pasta fatta in casa straordinaria con questo ingrediente segreto che va cotta direttamente in forno

Per 160 g di fregola bastano 200 g di semola e 110 ml di acqua circa. Ma vediamo come fare. Mettiamo in una ciotola la semola e l’acqua e impastiamo i due ingredienti. L’impasto non dovrà essere duro, altrimenti non si formeranno le tipiche palline. Stendiamo la pasta ad un’altezza di 2 mm. È possibile usare anche solo il matterello, ma attenzione a dare uno spessore uniforme a tutto l’impasto. Infariniamo bene e tagliamo a listarelle di circa 2-3 mm. Spolveriamo di semola le strisce e sovrapponiamole. In questo modo darà più semplice tagliarle a quadratini molto piccoli. Per dare la forma tondeggiante sarà necessario passare tra i palmi delle mani come se fossero polpette. Lasciar riposare e asciugare la pasta in una teglia per 2 giorni, fino a quando non sarà completamente asciutta.

E adesso serve solo questo formaggio per completare la ricetta

Per un primo piatto ancora più gustoso potremo optare per una delle ricette più buone in assoluto: fregola con pecorino sardo maturo DOP. In una pentola versiamo il brodo di carne o anche quello vegetale e portiamolo a bollore. Quindi uniamo la pasta fresca e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Quando sarà a metà cottura, preleviamo un po’ di brodo dalla pentola, sciogliamoci dentro un po’ di zafferano e rimettiamo il tutto dentro la pentola. Poi laviamo e tritiamo del prezzemolo e sbucciamo una cipolla per poi tagliarla finemente. Grattugiamo il pecorino e mettiamolo in una ciotola. Prendiamo una pentola e lasciamo rosolare prima la cipolla fino a doratura e poi aggiungiamo il prezzemolo. Dopo un paio di minuti spegniamo il fuoco.

Quando la fregola avrà assorbito tutto il brodo, prendiamo una pirofila e mettiamoci prima uno strato di pasta fresca, poi il trito di cipolla e prezzemolo e una bella spruzzata di pecorino. Facciamo almeno 3 strati in questo modo. Mettiamo il tutto in forno preriscaldato e cuciniamo per circa 15/20 minuti a 180 gradi. Una volta pronta la fregola si potrà gustare tiepida. Per un primo piatto completo pronto in meno di 30 minuti, ecco la ricetta che conquisterà tutta la famiglia.

Approfondimento

Ecco la ricetta in pochi minuti per un gustosissimo risotto che sarebbe indicato per chi soffre di gotta ed eccessivi livelli di acido urico nel sangue