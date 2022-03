Tutti al giorno d’oggi vogliamo risparmiare tempo, soldi e fatica. Siamo sempre di corsa. Ci alziamo la mattina, infatti, e non ci fermiamo fino a sera. Il tempo per coltivare qualche hobby è ormai risicato. Quando siamo fortunati, riusciamo a dedicare un po’ di tempo alle nostre passioni durante il fine settimana. Ovviamente, incastrandole tra la spesa settimanale, l’allenamento di calcio dei bambini o il corso di nuoto. Insomma, per riuscire a fare tutto bisogna muoversi alla velocità della luce! Consapevoli di questa realtà, che accomuna molte persone, spesso gli articolisti di ProiezionidiBorsa danno utili consigli in merito.

Ecco, ad esempio, una guida pratica da consultare per le pulizie di casa. Oltre alle faccende domestiche, che a volte tralasciamo o accumuliamo da fare durante il weekend, dobbiamo poi ricordare i pasti. Mangiare è una necessità primaria e tutti lo dobbiamo fare almeno 3 volte al giorno. Per ottimizzare i tempi, in cucina bisogna sapersi ingegnare per trovare idee veloci ma gustose. Meglio ancora se richiedono pochi ed economici ingredienti. In altra occasione abbiamo suggerito una pasta molto rapida da preparare e con cui addirittura si sporca solo una pentola. La pasta è un po’ il simbolo degli italiani. Piace praticamente a tutti, grandi e bambini. Per questo, anche in questo articolo, ne andremo a proporre una versione sfiziosa.

Per un piatto di pasta veloce a pranzo o cena non il solito sugo ma questo condimento sfizioso ed economico

Andiamo in cucina e scopriamo cosa serve per fare questa pasta.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta lunga tipo spaghetti o linguine;

450 g di finocchi;

130 g di formaggio grattugiato;

½ cipolla bianca;

brodo vegetale q.b.;

olio EVO q.b.;

prezzemolo;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, dobbiamo lavare bene i finocchi eliminando la barba e il torsolo centrale molto coriaceo. Una volta puliti i finocchi, affettarli molto finemente. Prendere quindi una padella antiaderente e versarvi un giro di olio EVO. Una volta che l’olio è caldo, far rosolare la mezza cipolla anch’essa tagliata sottile. Quando questa si imbiondisce, aggiungere i finocchi e far rosolare tutto assieme. Aggiustare di sale e pepe e far cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti. Quando necessario, aggiungere il brodo poco per volta. Quando cipolla e finocchi si saranno ammorbiditi, spegnere il fuoco.

Nel frattempo, mettere a bollire l’acqua della pasta. Farla cuocere in base ai minuti indicati sulla confezione. Scolarla un poco prima della cottura ultimata e aggiungerla nella pentola coi finocchi cotti. Spolverare con il formaggio grattugiato e mantecare il tutto. Servire e, in ultimo, spolverare con del prezzemolo tritato. Ed ecco quindi la soluzione per un piatto di pasta veloce e diverso dal solito.

