La cucina è l’ambiente più vissuto ed amato della nostra casa. Questo ambiente è quello in cui tutta la famiglia si riunisce per mangiare e raccontarsi le proprie giornate. La cucina e il bagno sono le stanze che ci richiedono più lavoro e tempo per pulirle. Purtroppo, dobbiamo contrastare ogni giorno nemici come germi, batteri e calcare.

Anche il semplice sporco che si accumula ogni giorno ci fa perdere molto tempo. Grasso e unto si depositano sulle superfici e renderle di nuovo splendenti richiede molto lavoro.

Oggi vogliamo concentrarci in particolare su un elettrodomestico che tutti abbiamo nelle nostre cucine. Stiamo parlando del piano cottura. Che sia in acciaio o a induzione entrambi si sporcano facilmente. Dunque, sveliamo che per un piano cottura splendente in soli 2 minuti bastano 3 insospettabili prodotti naturali.

Possiamo pulire il piano cottura con specifici prodotti che troviamo in commercio. Questi però contengono agenti chimici e possono essere dannosi per la nostra salute e per l’ambiente. Se preferiamo fare una scelta ecologica e risparmiare dei soldi, possiamo guardare nella nostra dispensa. La dispensa è il luogo in cui troveremo ciò che ci serve per rendere splendente il nostro piano cottura. Inoltre, saranno sufficienti solo un paio di minuti per pulire in modo efficace e naturale. Scopriamo subito in che modo.

Per un piano cottura splendente in soli 2 minuti bastano 3 insospettabili prodotti naturali

Il bicarbonato è utile sia per la pulizia della casa sia per l’igiene personale. Questo prodotto permetterà di rimuovere lo sporco residuo e di eliminare le opacità da ogni tipo di fornello.

Per farlo, creiamo una pasta molto delicata unendo 100 grammi di bicarbonato e 60 millilitri d’acqua. Dopo averli miscelati otterremo una sorta di crema da passare sul piano cottura. Con una spugna inumidita rimuoviamo la pasta di bicarbonato. Asciughiamo la superficie ed otterremo un risultato eccellente.

Limone e sale

Certi agrumi possiedono una potente azione sgrassante. Infatti, in pochi sanno che sono sufficienti questi agrumi per pulire facilmente e in profondità la casa.

Il limone è perfetto per sgrassare le superfici e possiamo usarlo sia su piani cottura in acciaio sia su quelli a induzione.

Se possediamo un piano cottura in acciaio consigliamo di cospargerlo con una manciata di sale fino. Al posto della spugna usiamo una fettina di limone per pulire la superficie. Dopo averlo asciugato, il piano cottura sarà completamente senza aloni.

Aceto

Se il nostro piano cottura è a induzione, consigliamo di non usare il sale perché potrebbe graffiare la superficie.

Creiamo una soluzione unendo 200 millilitri d’aceto bianco a 100 millilitri d’acqua. Misceliamola per bene e vaporizziamola sulla superficie. Il grasso e lo sporco accumulati verranno via in un attimo.

Sapone giallo

Non tutti conoscono questo prodotto. Il sapone giallo potassico è utilissimo per la pulizia della casa, del bucato e persino per le piante.

Questo sapone ha un forte potere sgrassante grazie alla presenza dei sali di potassio. Per avere un piano cottura lucido e pulito aggiungiamone un pezzetto in una bacinella d’acqua tiepida.

Facciamolo sciogliere agitando l’acqua e bagniamo una spugna con questa soluzione. Detergiamo la superficie ed asciughiamola con un panno morbido e asciutto. Il risultato sarà in grado di sorprendere.