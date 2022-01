Per un perfetto giardino fiorito attenzione all’inclinazione di potatura delle piante ornamentali e a come disinfettiamo le forbici

Un grave errore che molte persone commettono è pensare esclusivamente alle potature estive di alberi e arbusti. Proprio durante questo periodo dell’anno, molte piante hanno bisogno di ricevere la loro potatura invernale, anche se la loro attività vegetativa sembrerebbe minore. Se è vero che esistono piante che non hanno troppo bisogno di essere potate, numerosi alberi da frutto attendono piccoli tagli di potatura.

Per un perfetto giardino fiorito attenzione, poi, all’inclinazione di potatura delle piante ornamentali e a come disinfettiamo le forbici da taglio. Questi aspetti determinerebbero una buona o una cattiva potatura di alberi e arbusti, che porterebbe solo inutili sofferenze delle piante.

Un taglio può fare la differenza

I tagli di potatura, oltre che ornamentali, servono a facilitare lo scorrimento della linfa nei rami e a garantire maggiore luce e aria alla chioma.

Una buona vecchia regola generale consiglierebbe di tagliare i soli rami completi, evitando i tagli a metà ramo e la capitozzatura.

Per evitare la formazione di monconi, occorrerebbe tagliare in maniera parallela al ramo e in corrispondenza di una biforcazione.

Qualche utile precisazione

Sembra preferibile eseguire speronature o tagli a metà ramo solo su specie come i piccoli arbusti da fiori. In questo caso l’inclinazione sarà differente. Occorrerà, infatti, praticare il taglio posizionando la forbice da potatura sopra una delle gemme che puntano verso l’esterno.

In tutti gli altri casi, e se il ramo è particolarmente robusto, sembrerebbe consigliabile accorciarlo ed eseguire il taglio definitivo spostandosi un po’ dal collare.

Diverso è il taglio di ritorno, ovvero quello che serve anche a limitare le dimensioni della pianta. Meglio praticare il taglio dopo aver individuato una biforcazione da cui nasce un ramo secondario e più piccolo.

Per le conifere, tra cui cipressi, querce, ciliegi o pini e così via, evitare assolutamente i tagli troppo drastici.

Se queste solo alcune tra le principali regole d’inclinazione e taglio, particolare interesse meritano anche gli attrezzi da potatura.

Esistono forbici dette “by-pass”, utili per le potature più nette e precise e “a battente”. Ci sono, poi, i tronca rami, utili per rami fino a 50 millimetri di diametro. Poi ancora abbiamo gli svettatoi, per raggiungere anche 7 metri di altezza e i seghetti, che aiutano a evitare infezioni batteriche.

In tutti questi casi sembrerebbe utile disinfettare gli strumenti, adottando questi gesti abitudinari che eviterebbero la morte delle piante nei casi più gravi.

Approfondimento

