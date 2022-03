Quando ci troviamo alle prese con diversi avanzi che non sappiamo come utilizzare, una torta salata è sempre un’ottima opzione. Oltretutto, si tratta di un piatto estremamente facile da fare per un pranzo o una cena dell’ultimo minuto. Generalmente, per realizzarla si utilizzano i rotoli di pasta sfoglia già pronti. Proprio questo stesso ingrediente di base però può rivelarsi molto versatile, ben aldilà della semplice torta salata.

Ad esempio, è diventato famoso il cosiddetto Filetto alla Wellington, dove la sfoglia avvolge la carne trattenendone all’interno tutti i succhi. Questo però può essere un piatto particolarmente complicato e, se siamo alla ricerca di qualcosa di più semplice, basta sperimentare con queste 3 ricette.

Per un pasto al volo la pasta sfoglia non serve solo per le torte salate ma anche per 3 ricette facili e veloci

La prima ricetta ci fa notare una possibilità che conoscevamo sicuramente ma che forse non abbiamo mai considerato. Infatti, la pasta sfoglia è l’ingrediente principale per preparare i croissant. Questi però non devono essere unicamente dolci, ripieni di crema, cioccolato o marmellata. Infatti, in casa possiamo provarli anche salati, magari ripieni di ricotta e spinaci o di pancetta, stracchino e radicchio. Come sempre il ripieno dipende unicamente dalla nostra fantasia. Ciò che dobbiamo fare è ritagliare dei triangoli piuttosto lunghi, come se fosse lo spicchio di una pizza. Dopodiché, mettiamo una noce di ripieno alla base del triangolo e arrotoliamolo su sé stesso. Copriamo con dell’uovo sbattuto e inforniamo secondo i soliti tempi.

Altrimenti, possiamo inserire il condimento che più preferiamo all’interno di un triangolo chiuso. Per farlo, creiamo delle strisce alte circa 10 cm. Pieghiamo l’angolo in basso di una delle due estremità della striscia per farlo coincidere al lato in alto, così da formare un triangolo. Continuiamo così sinché non lo avremo chiuso con dentro il ripieno. A questo punto possiamo cuocerlo come sopra o addirittura friggerlo.

Infine, la pasta sfoglia può diventare lo scrigno di un ripieno davvero godurioso. Possiamo infatti avvolgere un tomino o una piccola forma di brie con il nostro rotolo di pasta sfoglia. Spennelliamo la superficie con del latte e inforniamo per circa 15 minuti a 180°C in modalità statica. Sforniamolo e accompagniamolo ad un pinzimonio da intingere nel formaggio fuso, magari come antipasto o come portata principale.

Quale che sia la nostra scelta per un pasto al volo, la pasta sfoglia può soddisfare ogni nostra fantasia, anche per il dolce, ad esempio a base di pera e nocciole.