Italiani: un popolo di pastai e fornai. Ora che volge al termine la stagione estiva siamo nuovamente pronti ad accendere forno e fornelli e a rimettere le mani in pasta!

Ma non tutti amiamo così tanto dover impastare e sporcare di farina la cucina. Perché se è vero che mangiamo un prodotto di qualità fatto con le nostre mani, è vero anche che poi siamo sempre noi a dover pulire.

Ecco un metodo che sul web ha avuto un grandissimo successo e permette di preparare un pane delizioso croccante fuori e morbido dentro senza impastare. Vediamo il procedimento.

Per un pane eccezionale croccante fuori e morbido dentro bastano 15 minuti e una forchetta

Questo è chiamato “pane comodo” perché si può programmare di farlo con larghissimo anticipo. Vediamo come prepararlo la sera prima ma questo impasto può riposare in frigorifero fino a 24 ore.

Ebbene, prendiamo due ciotole. Nella prima versiamo:

300 gr di farina di semola di grano duro rimacinata;

200 gr di farina 00;

15 gr di sale fino;

1 cucchiaino di zucchero;

25 gr di lievito madre in polvere.

Amalgamiamo bene tutte le polveri con una forchetta. Nel frattempo teniamo a disposizione 400 ml di acqua tiepida e iniziamo a versarne un pochino nella ciotola libera. A questa aggiungiamo le farine a poco a poco e amalgamiamo sempre utilizzando la forchetta.

Non dobbiamo preoccuparci se l’impasto risulterà molliccio e appiccicoso. È dovuto alla grande quantità di liquidi ed è per questo che non si impasta con le mani ma si utilizza sempre esclusivamente la forchetta.

Ora non rimane che coprire l’impasto con la pellicola e lasciare riposare in frigorifero fino al mattino successivo.

Il giorno dopo

Prepariamo una spianatoia con un pochino di farina 00 stesa e adagiamoci sopra l’impasto. A questo punto cerchiamo di allargarlo e ripiegarlo su di esso 2 volte: dall’alto verso il basso e da destra verso sinistra.

Noteremo delle bolle. È la lievitazione, non rompiamole ed eseguiamo questo passaggio delicatamente. Facciamo nuovamente riposare per 2 ore nella stessa ciotola di prima ricoperto con un canovaccio a temperatura ambiente.

Inforniamo

Quasi a termine delle 2 ore accendiamo il forno a modalità ventilata a 220°.

Prendiamo una pentola adatta alla cottura in forno e facciamola riscaldare al suo interno col coperchio.

Una volta ben calda, versiamo l’impasto e cuociamo così per 20 minuti trascorsi i quali togliamo il coperchio, abbassiamo a 200° C e continuiamo per altri 10.

Ecco che per un pane eccezionale croccante fuori e morbido dentro bastano 15 minuti e una forchetta senza nemmeno sporcare tutta la cucina di farina.

