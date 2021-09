Se vogliamo diventare dei coltivatori provetti, dobbiamo tenere in considerazione molte cose diverse. Forse la più importante è quella di seguire sempre i ritmi della natura. Ogni mese dobbiamo compiere lavori diversi per tutelare il raccolto e piantare qualcosa di nuovo.

Quest’estate, ad esempio, abbiamo deciso di piantare il porro ed altre piante deliziose. Ci siamo sforzati per mantenere il terreno più irrigato per sfuggire alla siccità. Ora le temperature si stanno abbassando, il maltempo sta per arrivare e noi abbiamo nuovi lavori da fare.

Quindi, non perdiamo tempo e cerchiamo di tenere in vita il nostro raccolto anche con l’arrivo di questo nuovo mese. Infatti, per un orto spettacolare anche a settembre sono questi i lavori semplici ma fondamentali da fare. Vediamo di che si tratta.

Le cose più importanti da fare

La prima cosa da fare è passare in rassegna tutte le nostre piantine, per capire se stanno bene o se sono morenti. Può succedere, infatti, che alcune piante non siano riuscite a crescere come speravamo, o semplicemente sono giunte alla fine del loro ciclo vitale.

È importante rimuovere le piante morte o morenti, per fare spazio ad altre che invece possono dare risultati. Allo stesso tempo, cerchiamo di capire se sfoltire un po’, spostando o rimuovendo piante poco sane e mal cresciute che stanno sottraendo nutrimento alle più belle.

Inoltre, stiamo attenti a come irrighiamo. La siccità di agosto è probabilmente passata e forse lascerà il posto ad una maggiore umidità. Per evitare di danneggiare le piante, quindi, rimoduliamo le nostre irrigazioni. Allo stesso tempo, può darsi che ad inizio settembre ci sarà ancora un ultimo colpo di caldo. In tal caso sarà richiesto dovremmo irrigare di più. Insomma, monitoriamo attentamente la situazione per non fare errori.

Autunno vuol dire anche maltempo, quindi rovesci e vento. Questi due agenti atmosferici possono danneggiare molto le nostre coltivazioni, quindi troviamo un modo per tutelarle.

Una cosa importante da fare, ad esempio, è ricontrollare i sostegni di piante come i pomodori. Infatti, è ben probabile che, per permettere una corretta crescita, le piante di pomodori siano state legate a qualche forma di supporto. Dopo qualche mese può darsi che questi sostegni stiano cedendo, quindi potrebbe essere necessario sostituirli o rinforzarli. Se compiamo questo lavoro, avremo molta meno paura che il vento o la pioggia li facciano crollare.