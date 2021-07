Alcuni hanno la fortuna di avere uno spazio di terra per poter coltivare piante e frutti. Sarà per passione, per la voglia di avere prodotti freschi sempre a portata di mano o, più semplicemente, un hobby.

In qualsiasi caso la domanda più frequente è: Cosa piantare nell’orto?

Non resta che scoprirlo in questo articolo passo dopo passo.

Per un orto rigoglioso e di successo tutto l’anno bisogna seguire questo calendario

Prima di scoprire quali sono le piante da poter coltivare nel proprio orto, occorre una piccola precisazione. Non si tratta soltanto di piantare, seminare e irrigare il terreno. Occorre anche fare attenzione alla potatura, dettaglio che si rivelerà fondamentale per ottenere risultati di successo.

A gennaio si possono seminare il basilico, il cavolfiore, la rucola, la valeriana, zucchine, patate, asparagi, melanzane, peperoni. Ancora, il prezzemolo, sedano, timo, carote, erba cipollina, meloni.

Febbraio, nonostante sia un mese freddo, non è da sottovalutare. È un mese veramente molto importante per l’orto, sia per la semina, sia per la concimazione e sistemazione del terreno. Soltanto con una buona organizzazione si potrà veramente preparare l’orto all’arrivo della primavera. Per la semina, bisogna seguire le fasi lunari dell’antica arte contadina.

Tutto dipende soprattutto dal clima ma, in generale, marzo è il mese ideale per piantare pomodori, carciofi, erbe aromatiche, biete, spinaci, cipolle, lattughe, piselli, finocchi.

Aprile è il mese di cardi, carciofi, asparagi, basilico, fagiolini, scarola, fagioli, sedani, zucchine, melanzane.

Da maggio a dicembre

Da maggio le temperature cominciano ad aumentare e le piante si innaffiano nelle prime ore del mattino. Questo mese troviamo i cavolini di Bruxelles, fragole, cetrioli, zucchine, melanzane e peperoni. A giugno via libera a basilico, carote, bieta, cicorie, dieta, cavoli, lattuga, pomodori e zucca.

A luglio e agosto ci si può concentrare su indivia, cipolle, lattuga, prezzemolo, finocchi, fagioli, rucola, valeriana.

Durante i mesi più caldi occorre sempre fare attenzione alle insidiose malattie fungine.

Settembre vede sempre le carote, indivia, finocchi, lattughe, prezzemolo e spinaci. Inoltre si può coltivare la valeriana e le rape.

A ottobre la semina diminuisce, ma si seminano piselli, cipolle, fave, rucola e spinaci.

Gli ultimi due mesi dell’anno, invece, sono adatti per fave, ravanelli, cicorie verdi, rucola, valeriana.

L’orto ha sempre bisogno del sole per almeno 6 ore al giorno. Deve essere sempre idratato-ma non esageratamente- e si possono usare alcune sostanze organiche per la fertilizzazione.

Quando si semina, bisogna sempre ricordarsi che ogni pianta ha bisogno del proprio spazio vitale per crescere. Lasciare, quindi, sempre dello spazio tra un seme e l’altro. Lo spazio varierà in base alla pianta o all’ortaggio che si sceglie di coltivare.

Ecco perché per un orto rigoglioso e di successo tutto l’anno bisogna seguire questo calendario.