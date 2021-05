A molti piace coltivare il giardino o l’orto e in questo periodo di maggio la passione potrà avere una spinta in più. Siamo in un periodo ricco di possibilità e i nostri lettori vedranno che per un orto rigoglioso e ben curato ecco tutti i lavori da fare per maggio e giugno seguendo la luna.

Seminare con la luna crescente

Il mese di maggio e giugno sono molto importanti per i lavori dell’orto. Si seminano quegli ortaggi che si raccoglieranno a luglio e agosto.

Per chi segue le fasi lunari bisogna distinguere bene fra luna calante e luna crescente. Dal 12 al 26 maggio sarà luna crescente e poi comincerà a calare. Nella fase di luna crescente si piantano in generale verdure e ortaggi che si sviluppano fuori della terra. La luna crescente infatti spinge le piante a crescere più in fretta, e per questo motivo è meglio seminare con questa luna.

In questo maggio 2021 piantiamo nell’orto in pieno campo fagioli e fagiolini, carote e prezzemolo, pomo0dori, melanzane, peperoni e peperoncini, zucche e zucchini, cetrioli, anguria e melone. In semenzaio possiamo mettere melanzane, pomodori, peperoni e peperoncini, cavoli e erbe aromatiche.

Con la luna calante fra maggio e giugno

Durante la luna calante in genere si seminano quelle piante che sviluppano sotto terra come patate e cipolle, ma anche quelle che hanno bisogno di crescere lentamente. In questo periodo seminiamo spinaci, bietola e rapanelli, lattughe e cicorie.

Trapianti e lavori in campo. Per un orto rigoglioso e ben curato ecco tutti i lavori da fare per maggio e giugno seguendo la luna

Secondo i principi della biodinamica che segue anche i movimenti della luna, in campo si possono trapiantare insalate, pomodori, peperoni e melanzane, zucche, zucchine, cetrioli, porri e cipolle, spinaci, bietole, legumi e cavoli, piante aromatiche, anguria e melone.

I lavori che necessitano in questo periodo sono principalmente di fare attenzione ai parassiti. Per le piante rampicanti come i pomodori bisogna creare un sostegno. È anche il periodo di rincalzare le patate.

Con questi preziosi consigli il nostro orto sarà rigoglioso e ben curato.