Il settore viaggi e turismo è uno di quelli che maggiormente ha subito gravi danni a seguito della pandemia da Covid-19. Oltre agli addetti ai lavori, anche gli appassionati dei viaggi hanno patito molto i lunghi mesi di chiusura forzata e l’impossibilità di uscire anche solo dal proprio Comune di residenza. Oggi possiamo dire che, rispetto ai primi tragici momenti di lockdown, molte cose sono cambiate in meglio e, poco alla volta, un po’ tutto sta ritornando ad una certa normalità.

L’anno scorso abbiamo trascorso il Natale – e festività annesse – in “zona rossa”. Ora, per fortuna, le cose sono un bel po’ diverse. Per questo, si presume che, chi volesse, potrà festeggiare il prossimo Natale anche altrove. Nelle ultime settimane si sente infatti parlare dell’apertura di vari Paesi, e nel presente articolo ci soffermeremo proprio su una nazione dove sarà possibile andare il prossimo inverno. Infatti, per un Natale indimenticabile è questa la meta da sogno dove ammirare una delle 7 Meraviglie del Mondo e dormire nel deserto.

La Giordania

Neppure 5 ore di volo ci distanziano dalla Giordania, uno Stato del Vicino Oriente che confina con Siria, Iraq, Arabia Saudita, Israele, Cisgiordania e Mar Morto. Mentre a sud-ovest è bagnata dal Mar Rosso.

Ben tre quarti del territorio giordano è completamente desertico. Per questo, il nostro inverno è il periodo migliore per visitare questo Paese. Le estati sono torride mentre l’inverno è mite. Durante il giorno si può tranquillamente stare anche in maniche corte, mentre la mattina presto e al calar del sole è bene coprirsi, ma non troppo.

Petra, La Città Rosa

La Giordania è celebre in tutto il mondo per Petra, spettacolare sito archeologico inserito nell’elenco delle 7 Meraviglie del Mondo. Situata nella parte nord del Paese, Petra era la fastosa capitale del regno nabateo. Si tratta di una città letteralmente scavata nella roccia e caratterizzata dalle meravigliose sfumature cromatiche così particolari. Il sito è praticamente immenso. Vi si accede attraversando una stretta gola, il “Siq”, e poi è un susseguirsi di templi più o meno magnificenti e tombe, tutti scavati nelle pareti di arenaria rosa. In base all’orario del giorno e a come i raggi del sole vanno a colpire tale pietra, questa assume incredibili sfumature che virano dall’ocra al rosso intenso.

Cosa vedere in Giordania oltre a la Città Rosa

Di certo, Petra è l’attrazione principale della Giordania. Ma vi è molto di più! Per questo, l’ideale sarebbe pensare ad un itinerario di 8-10 giorni.

Relativamente giovane, la capitale Amman permette di assaporare la tipica atmosfera mediorientale. Senza dimenticare la maestosa Cittadella, dove sono conservate spettacolari rovine romane.

Assolutamente da non perdere, nel nord della Giordania, anche la leggendaria città romana di Jerash, soprannominata la “Pompei d’Oriente”.

Il Wadi Rum

Infine, è necessaria una tappa imperdibile nel sud del Paese per addentrarsi nel Wadi Rum. Detto anche “Valle della Luna”, è uno dei luoghi più spettacolari del Medio Oriente. L’escursione in Jeep tra le dune è una delle attività più belle e divertenti.

Ed infine, per concludere la giornata, niente di meglio che condividere una cena beduina attorno al fuoco e dormire in una tipica tenda ammirando uno dei cieli stellati più spettacolari di sempre!

