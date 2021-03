L’aumento della vita sedentaria a causa delle ore passate davanti al pc per lavorare, può portare a delle problematiche in particolare alle gambe. Esiste però uno strumento che può sembrare un giocattolo per cani, ma che in realtà e estremamente terapeutico.

Infatti, per un massaggio salutare e benefico basterà usare questo semplice e comodo oggetto e si allevieranno molti dei fastidi. Si tratta della cosiddetta pallina terapeutica con dei piccoli chiodini sulla superficie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Inventata in Danimarca, la pallina terapeutica aveva lo scopo di aiutare i pazienti depressi a liberare le loro emozioni con un massaggio stimolante. Oggi, questa pallina, è usata da tantissimi fisioterapisti e massaggiatori ma non solamente.

Infatti, per un massaggio salutare e benefico basterà usare questo semplice e comodo oggetto anche in casa. Molte persone già ne fanno uso imparando a massaggiarsi da soli ed ottenendo ottimi risultati.

Gli esperti spiegano come l’utilizzo di questa pallina terapeutica possa portare grossi benefici alla salute elencandone ben sette.

La pallina contro i mal di testa, i problemi di circolazione e la tallonite

Innanzitutto migliora la circolazione e questo vale in particolare per chi ha uno stile di vita sedentario e lavora tutto il giorno al pc. Usare la pallina terapeutica con ogni piede (anche solo 10 minuti a piede) può non solo migliorare la circolazione ma fa anche dormire meglio.

La seconda ragione è quella per cui l’uso della pallina può alleviare il mal di testa e le emicranie. Il motivo è che il massaggio produce un effetto simile alla riflessologia plantare facendo diminuire i dolori provocati dal mal di testa.

Inoltre, previene il dolore ai piedi e alle caviglie alleviando i problemi ai talloni e alle articolazioni. Per questo sarà sufficiente usarla dalle tre alle cinque volte a settimana.

Si riducono l’ansia, la pressione sanguigna e il problema dei piedi piatti

Con la pallina terapeutica viene ridotta anche l’ansia e la depressione. Si è dimostrato che, il massaggio con quest’oggetto, in pazienti che in particolare soffrono di cancro, ha portato alla riduzione della depressione e dell’ansia. Il massaggio con la pallina terapeutica per 10 minuti in ogni piede aiuta anche ad abbassare la cosiddetta pressione alta. Inoltre, fa diminuire anche il dolore per la fascite plantare e il problema dei piedi piatti.

Infine, massaggiare giornalmente i piedi con la pallina terapeutica a chiodini riduce anche gli effetti dell’edema plantare nelle donne incinte.