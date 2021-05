Ognuna di noi ha abitudini diverse quando si tratta di make-up. C’è chi preferisce un trucco leggero, chi invece vuole sfoggiare colori mozzafiato. In ogni caso, però, quasi nessuna salta un passaggio importante che rende la nostra pelle uniforme e dall’aspetto delicato.

Nel farlo, però, molte di noi incappano in un errore. Ecco perché per un make-up perfetto dobbiamo avere questo prodotto a cui però pochissime pensano ma che per alcune è indispensabile.

Stagioni diverse, sfumature diverse

Spesso pensiamo che la nostra pelle abbia un solo colore immutabile. Non pensiamo, però, ai cambiamenti stagionali!

Alcune di noi effettivamente fanno molta fatica ad abbronzarsi. Altre, invece, appena arriva la bella stagione assumono un bel colorito ambrato. Ognuna di noi, infatti, è diversa e la nostra pelle risponde in modo diverso ai raggi del sole.

Queste caratteristiche personali vanno tuttavia prese in considerazione quando è ora di truccarci. Molte, infatti, non pensano alle differenze del nostro corpo durante le diverse stagioni. Non farlo ci può portare a indossare il make-up sbagliato con risultati non soddisfacenti.

Un semplice trucco

Per un make-up perfetto dobbiamo avere questo prodotto a cui però pochissime pensano ma che per alcune è indispensabile, anzi due prodotti. Quando ci trucchiamo, infatti, una delle prime cose che facciamo è applicare il fondotinta.

Questo strato di trucco rende la pelle uniforme e copre le imperfezioni. Ebbene, molte di noi, però, hanno un solo fondotinta che usano tutto l’anno. Chi di noi si abbronza facilmente, però, può andare incontro a problemi. Durante certi periodi dell’anno in alcune il fondotinta può essere troppo chiaro, in altre troppo scuro.

Per questo alcune donne hanno iniziato ad acquistare ben due fondotinta. Uno è considerato il fondotinta per l’inverno, l’altro per l’estate, di due tonalità diverse.

Così facendo avremo sempre a disposizione un prodotto che corrisponde al colore della nostra pelle per quel determinato periodo dell’anno.

Il consiglio è quello di acquistare il fondotinta invernale quando siamo più pallide e quello estivo quando siamo ben abbronzate. In questo modo non potremo sbagliare!