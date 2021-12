Dal momento che siamo spesso alla ricerca di make up di tendenza e consigli di bellezza, sarebbe un controsenso snobbarli proprio a Capodanno.

Accogliere il 2022 tutte spettinate e con il trucco sbavato non sembra una buona idea, soprattutto se vogliamo propiziarci un incontro galante.

Tuttavia, ciò non significa ricorrere a palate di fondotinta per coprire le imperfezioni o esagerare con ombretti glitterati d’oro e d’argento.

L’eleganza è minimal per cui sembra incredibile, ma per un make up di Capodanno che ringiovanisce e seduce basta un solo prodotto di bellezza.

Se il rossetto rosso acceso sembra un portafortuna irrinunciabile almeno quanto le lenticchie e l’intimo coordinato, a dominare la scena beauty è lo sguardo.

I mesi passati in compagnia del Covid ci hanno insegnato a valorizzare gli occhi, ovvero l’unica zona espressiva del volto visibile nonostante la mascherina.

Per questo, moltissime hanno rivalutato un prodotto troppo spesso dato per scontato e che invece nasconde mille virtù: il mascara.

Sono sufficienti poche accurate passate per allungare, volumizzare e incurvare le ciglia, aprendo lo sguardo e rendendolo magnetico.

Ultimamente, sui social impazzano le versioni fluo o metalliche, ma l’extra black rimane il top di gamma che non deve mai mancare nella trousse.

In occasione dell’imminente gran serata che ci attende, potremmo affidarci alla formula “effetto ciglia finte” che riempie lo sguardo e dona profondità.

L’alternativa: le ciglia finte

Addirittura potremmo osare direttamente proprio con le ciglia finte, che ricevono grandi consensi sia in America che nel Regno Unito.

Questa “cultura beauty” in Italia non è altrettanto diffusa. Spesso ci facciamo scoraggiare dalla minore praticità rispetto al semplice mascara, ma per la notte di San Silvestro uno strappo alla regola si può fare.

Se decidiamo di abbandonarci all’impresa, facciamo tesoro dei suggerimenti che seguono.

L’importanza delle proporzioni

Innanzitutto, forse pochi sanno che ne esistono svariati modelli, come quelle a ventaglio, a ciuffetto o singole.

Decidiamo l’effetto senza dimenticare di scegliere una misura proporzionata al nostro occhio, per scongiurare un risultato diverso da quello desiderato.

La colla

Attenzione, poi, a non esagerare nemmeno con la colla per fissarle, che deve essere applicata sempre in piccole quantità e lasciata asciugare adeguatamente.

Mascara e piegaciglia

Infine, se il piegaciglia è un valido alleato in fase preparatoria, meglio invece evitare dopo il mascara, rischia di danneggiarle o staccarle.