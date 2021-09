Per scegliere il libro giusto da leggere e che ci accompagni nei momenti di relax sono molti gli aspetti da valutare. Infatti, alcune persone preferiscono uno specifico genere, per cui escludono a prescindere tutto ciò che non rientra in questo. Eppure, per chi ama i libri coinvolgenti, profondi e unici nel loro genere il libro “Che hai fatto in tutti questi anni” è un’ottima scelta.

Questo libro infatti è una storia dentro una storia, un libro sul celebre film “C’era una volta in America”. Continuando a leggere, vedremo perché scegliere questo romanzo per tenerci compagnia.

Per un libro indimenticabile e unico ecco qual è il titolo del momento

“Che fine hai fatto in tutti questi anni” è un libro scritto dal giornalista Piero Negri Scaglione perfetto per coloro che sono cresciuti negli anni ’80.

Questo libro parla di “C’era una volta in America”, un film di Sergio Leone che ha avuto un enorme successo fin da subito. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Harry Grey, e descrive le vite di alcuni componenti di un gruppo di gangster di New York. Con l’utilizzo di flashback e di flash forward, il film riprende diversi momenti chiave della vita dei gangster nell’arco di 40 anni. In particolare, si seguono le avventure di David “Noodles” Aronson e dei suoi compagni Cockeye, Patsy e Max.

Questo capolavoro ricco di nostalgia viene quindi analizzato e poi ripreso da Piero Negri Scaglione per descrivere con un nuovo punto di vista la vicenda.

Che fine hai fatto in tutti questi anni

Ecco, dunque, che il titolo del momento per un libro indimenticabile e unico è proprio questo. Rilassandosi sul divano con una tazza di tè ed una fetta di torta, si potrà entrare ancora nel mondo dei gangster di quasi 100 anni fa.

Questo fantastico libro è come se ritraesse Leone come un uomo, rendendolo parte della storia, per rispondere alle domande irrisolte del film. Ma questo libro non è solo un’analisi del film, è molto di più. È ricco di emozioni, nostalgia, curiosità e tanto altro. Per cui, questo libro è indicato a tutti coloro che amano profondamente il film “C’era una volta in America”, ma non solo. Anche ai nostalgici degli anni ’80 e a chiunque desideri perdersi in un romanzo pieno di passione.

Per cui, è questo il libro perfetto per rivivere ancora una volta la magia di “C’era una volta in America” ma con occhi nuovi.