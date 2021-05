In questo periodo di lockdown e tempo forzato a casa, molte attività sono state rivalutate. C’è chi ha riscoperto il piacere della lettura, chi, invece, la gioia dell’esercizio fisico oppure si è riscoperto cuoco. Instagram e gli altri social sono stati inondati di foto e video di persone che hanno voluto mostrare come passavano il proprio tempo a casa.

C’è anche chi ha deciso di sperimentare nuove attività. Una è quella del lavoro a maglia provando a fare maglioni o vestitini per i propri nipotini o per fare dei regali o semplicemente per sé stessi.

Ma come fare affinché un lavoro a maglia possa dirsi concluso con un ottimo risultato? Per un lavoro a maglia chiuso in modo perfetto e originale ecco quali sono le speciali tecniche da usare.

Le 2 cosa a cui fare attenzione quando si chiude un lavoro a maglia

Solitamente quando stiamo per finire il nostro lavoro a maglia, ciò che si deve sempre fare è chiudere tutte le maglie rimanenti sul ferro. Se non si chiudono bene c’è il rischio di rovinare tutto il lavoro fatto.

Quindi bisogna fare attenzione sempre al modo in cui chiudiamo il lavoro. In particolare, due sono le cose che dobbiamo guardare in modo non superficiale. Intanto il bordo, soprattutto se è a vista, è importante che sia ordinato e pulito per far sì che il lavoro non risulti poco rifinito o disordinato.

Poi, è fondamentale non stringere mai troppo i punti perché il rischio è che il bordo diventi poco elastico e anche stretto.

Ciò comporterebbe difficoltà nell’indossare il capo di abbigliamento che si sta creando. In realtà ci sarebbe anche un terzo punto a cui fare attenzione.

Il terzo elemento da tenere in considerazione e i metodi di chiusura

Ovvero la possibilità che vi sia un bordo che dovrà essere solido e rinforzato e quindi cambia ancora il tipo di lavoro che deve essere fatto nella rifinitura. Come si può notare, a seconda di cosa si vuole ottenere, la chiusura di un lavoro a maglia può essere fatta in modi diversi.

Tutto è in funzione del risultato che vogliamo raggiungere. Quindi per un lavoro a maglia chiuso in modo perfetto e originale ecco quali sono le speciali tecniche da usare. Possiamo usare il metodo classico di chiudere con i ferri oppure con la chiusura ad uncinetto.

In relazione al primo metodo basta accavallare le maglie fino al completo esaurimento. Per quanto riguarda il secondo, esso è particolarmente adatto per i principianti ed è possibile ottenere anche un bordino più marcato. In questo modo il bordo sarà più rigido ma rimarrà elastico ugualmente.