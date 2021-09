Per gli amanti del giardinaggio più intraprendenti, l’arrivo dell’autunno non è un momento di crisi ma di sfida. Infatti, l’estate è il periodo migliore e più semplice per fare l’orto e per vedere le proprie piante crescere a vista d’occhio. Al contrario, in autunno ci sono meno specie che si possono coltivare e non sempre è possibile ottenere risultati ottimali.

Tuttavia, tra i vari ortaggi a semina autunnale, ce n’è uno che è amatissimo ed impiegato ampiamente in ogni cucina. Ecco, dunque, che continuando a leggere vedremo cosa seminare ad ottobre nell’orto e sul terrazzo per un invidiabile raccolto primaverile.

L’aglio rosa

L’aglio è uno degli ortaggi più amati e famosi che esistano, ed è anche ricco di proprietà e di benefici per la salute. Infatti, è un ottimo antibiotico naturale ed è ricco di vitamine, in particolare della vitamina A, C, E e B. Inoltre, nell’aglio ritroviamo importanti sali minerali come il sodio, il potassio, il calcio ed il ferro. Questo ortaggio è un’ottima fonte di antiossidanti e fa bene al sistema cardiovascolare, visto che riducendo la rigidità dei vasi favorisce l’abbassamento della pressione sanguigna. In più, l’assunzione regolare di aglio sembrerebbe aiutare a combattere alcune forme di tumore allo stomaco.

Esistono diversi tipi di aglio, ognuno con specifiche caratteristiche. Le più comuni sono:

l’aglio bianco: è la tipologia più diffusa ed è caratterizzato da un sapore deciso e intenso;

quello rosa: ha un gusto più delicato rispetto all’aglio bianco;

l’aglio rosso: è ricco di vitamina C e di antiossidanti ed ha un sapore forte e piccantino.

Tra questi, l’aglio rosa è una varietà dal sapore leggero e molto piacevole e si coltiva a partire dal mese di ottobre. Vediamo quindi come coltivarlo.

Per un invidiabile raccolto primaverile ecco cosa seminare ad ottobre nell’orto e sul terrazzo

L’aglio rosa è una varietà di aglio dal gusto più delicato, perfetto da seminare nell’orto in autunno. Infatti, si può seminare già ad ottobre.

L’aglio va seminato mantenendo una distanza di circa 15 centimetri tra i vari bulbi, a 3-4 centimetri di profondità. Inoltre, l’aglio predilige un terreno non troppo compatto e patisce i ristagni d’acqua. A parte questo, non ha bisogno di grandi attenzioni e non ha nemmeno bisogno di concimazioni frequenti.

Per quanto riguarda l’irrigazione, in genere l’acqua piovana sarà più che sufficiente, ma in primavera si consiglia di bagnare le piante nei periodi di siccità.

Infine, l’aglio rosa si raccoglierà a inizio primavera e si può conservare per diversi mesi, anche se meno rispetto all’aglio bianco.

Per cui, seguendo questi semplici consigli, sarà facile far scorta di aglio rosa e sfruttare l’orto anche in autunno.

