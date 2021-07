L’estate è il periodo dell’anno in cui passiamo molto tempo in giardino pertanto è molto importante tenerlo ordinato e pulito. Questo lo si ottiene con cure adeguate alle piante ma anche con la sistemazione di aiuole e oggetti per l’arredamento.

Può essere anche molto pratico dividere gli spazi per avere una struttura del giardino più lineare avendone anche dei vantaggi estetici. Ad esempio, si può separare la zona dell’orto dalla zona in cui si risiede abitualmente.

Questo permetterà di avere un giardino visivamente più attraente con atmosfere diverse e suggestive. Per far questo però serve individuare gli steccati da usare nel giardino.

C’è chi preferisce spendere di più acquistando dei recinti prefabbricati e chi invece può risparmiare scegliendo altre tipologie anche più originali. Per un giardino sicuro e protetto spendendo poco ecco 3 staccionate da usare.

L’uso degli assi di legno

La prima tipologia sono le assi di legno cosiddette di recupero. Con queste è possibile realizzare piccoli steccati che avranno uno stile rustico ma molto decorativi e pratici.

Basterà aggiungere dei dettagli come una targhetta appendendola ad un gancio in ferro battuto per avere una suddivisione di spazi nel giardino perfetta. Con questo semplice oggetto si avrà uno steccato economico e anche decorato.

Un’altra tipologia è lo steccato rustico decorato però con diversi elementi ad esempio una farfalla, una casetta per gli uccelli oppure un fiore realizzato con del filo di ferro verde. Infine, abbiamo l’ultima tipologia davvero semplice ed economica per realizzare uno steccato. Cioè l’uso dei rami d’albero.

È uno stile molto più rustico dei precedenti ma perfetto per chiunque voglia separare gli spazi dando l’impressione di una continuazione della natura.

Non c’è nulla di artificiale e se fatta in un certo modo può essere una buona base di sostegno. Per cosa? Semplicemente di una bellissima pianta rampicante facendo sì che il tutto si integri perfettamente nel giardino di casa senza che nessuno se ne accorga.