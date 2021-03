Iniziano le temperature miti e arrivano gli insetti, soprattutto nel giardino attirati dai bellissimi fiori che stanno spuntando. È meglio allora ricorrere ai ripari e per un giardino senza insetti ecco la pianta che meglio delle altre li allontana tutti.

Gli insetti di questo periodo

Comincia a fare un po’ caldo, le temperature si alternano e cominciano le fioriture in giardino. Allo stesso tempo si notano i primi insetti in arrivo. Oltre a mosche e formiche che entrano anche in casa, insieme alle zanzare per ora nelle zone più calde, a marzo troveremo pure altri insetti.

Arrivano le farfalle fra cui quella gialla molto comune un po’ dappertutto e la farfalla tigre; la mantide religiosa in cerca di fiori dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio; la mantide orchidea a cui piacciono molto i fiori bianchi; l’ape operaia in cerca di pollini; la piccola cimice verde sui fiori a tutte le ore del giorno; in seconda battuta la cimice catachantus di colore arancione dalle 19 alle 8 del mattino; e infine non poteva mancare la simpatica coccinella.

Per un giardino senza insetti ecco la bellissima pianta che meglio delle altre li allontana tutti

La nostra pianta è un fiore bellissimo e con il vantaggio di essere molto precoce, ottimo per questo periodo. Si tratta del Pink Capricorn ovvero il capricorno rosa. Originario del Sud Africa è un bellissimo fiore appartenente alla famiglia dei pelargoni.

Spunta già in questo periodo e dura fino a inizio autunno con i suoi colori bellissimi dal violaceo al rosa intenso che degradano leggermente verso l’interno.

Un profumo anti-insetti

Il suo odore a metà strada fra la rosa e il profumo del limone ha il potere di allontanare gli insetti indesiderati. Essendo precoce niente meglio di lui in questo periodo può farlo. Il suo profumo molto gradito alle persone è invece un vero repellente per gli insetti indesiderati, non certo per le api. Un altro vantaggio del Pink Capricorn è di avere non solo i fiori profumati ma anche le foglie, per cui è un repellente continuo anche fuori fioritura.

Può addobbare come i gerani, la terrazza o le finestre. Ha bisogno solo che il suo terriccio non resti asciutto a lungo e di eliminare subito le sue foglie secche. Una pianta semplice, robusta, bella e contro gli insetti già pronta in questo mese per giardini, finestre e terrazzi.

