La fine dell’estate è sempre un momento indaffarato per chi è appassionato di giardinaggio. Per fortuna, visto che è un hobby rilassante e fruttuoso allo stesso tempo. Non mancano i giorni passati a raccogliere frutti o strappare erbacce, ma non basta solo questo. Non tutti lo sanno, ma per un giardino rigoglioso e fruttifero ad agosto bastano queste accortezze. Per avere la cosiddetta erba più verde del vicino, proviamo ad applicare questi semplici trucchi. Alla fine dell’articolo troveremo inoltre, come piccolo bonus, un modo originale per decorare la casa con i fiori.

Per un giardino rigoglioso e fruttifero ad agosto bastano queste accortezze

La prima cosa da fare che ci ripagherà moltissimo in seguito è fare un’analisi del terreno. In questo modo, infatti, sapremo con certezza di quali nutrienti è composto e quali sono i necessari da aggiungere. Se, invece, non vogliamo aggiungere nulla al terreno, l’analisi ci permetterà di sapere quali sono le piante sono più adatte. Se invece siamo disposti a fornire alle nostre piantine tutti i nutrienti che servono, esse ci ripagheranno con una meravigliosa crescita.

Inoltre, spesso e volentieri, un’attenta analisi ci permetterà anche di comprendere come mai alcune piante che sembravano stare benissimo sono appassite e seccate nel giro di pochissimo. Non sempre dipende dal clima.

Se ci aspettiamo un inverno non troppo gelido, agosto è il momento adatto per piantare verdure come lattuga, spinaci e rucola. Invece, se il clima è particolarmente caldo, consigliamo di piantare le nostre verdure in una parte del giardino parzialmente ombreggiata.

Se abbiamo delle piante che hanno fatto una buona annata, conserviamo i semi da piantare successivamente. Il modo più semplice consiste nel lasciare la pianta nel terreno senza eradicarla, per fare in modo che insemini il terreno automaticamente. Se, tuttavia, è una pianta fruttifera, raccogliete i semi dai frutti e secchiamoli per poterli piantare in seguito.

I fiori secchi

Oltre che ad essere un buon momento per potare alcuni arbusti, agosto è un ottimo mese per rimuovere fiori secchi o spenti in piante perenni o rose. In questo modo, se il clima lo permette, rifioriranno meravigliosamente in autunno.

Inoltre, con i fiori raccolti, possiamo divertirci a creare composizioni. Da preferire sono le ortensie, le erbe ornamentali, la paglia, l’amaranto e la celosia, ma nulla ci vieta di sperimentare.

Per seccare i fiori, raccogliamoli la mattina prima che diventi troppo caldo. Rimuoviamo poi le foglie e le parti danneggiate del fiore. In seguito, lasciamo il nostro raccolto in un ambiente secco, caldo e buio, preferibilmente dove circola abbastanza aria. In alternativa, possiamo seccarli mettendoli all’ingiù. Nel giro di due o tre settimane avremo dei bellissimi fiori secchi per circondarci di bellezza naturale anche d’inverno.

