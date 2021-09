Molto frequentemente ci si ritrova a trattare di piante adatte per rendere molto bello il giardino anche durante la stagione autunnale.

Precedentemente si era trattato della Heuchera e della vite americana ottima per coprire i pergolati.

Una menzione d’onore tra le piante capaci di abbellire l’autunno la merita la Persicaria, una pianta perenne capace di offrire una meravigliosa copertura del suolo.

Il gruppo a cui appartiene la Persicaria, le Polygonaceae, è molto variegato.

Infatti, include sia piante ottime per un giardino roccioso che piante che danno il meglio di sé in vasi estivi.

Si tratta di una pianta molto rustica che, solitamente, viene piantata come ornamentale nei giardini.

Per un giardino autunnale bello e rigoglioso basta questa meravigliosa pianta resistente al freddo

Molte varietà di Persicaria vengono scelte per i loro fiori raccolti in spighe di colore rosso, bianco o rosa. Altre varietà, invece, sono preferite per la tipologia delle foglie talmente accattivanti da attirare l’attenzione dalla primavera sino all’autunno.

Sono piante che in alcuni casi possono regalare anche fioriture tardive capaci di colorare il giardino quando le altre piante sono ormai sfiorite.

La Persicaria ama un terreno ben drenato, ottimo procedere con aggiunta di sabbia. Alcune varietà crescono molto velocemente, per questo ogni due o tre anni bisognerà procedere alla divisione.

Per quanto riguarda l’esposizione si consiglia di sistemare la Persicaria in pieno sole, tuttavia crescerà bene anche in mezz’ombra.

Inoltre è una pianta che resiste abbastanza bene alle basse temperature. Nel caso in cui le temperature dovessero scendere troppo si consiglia di coprirla con un telo di tessuto non tessuto.

L’irrigazione dovrà essere frequente nel periodo che va dalla primavera alla fine dell’autunno. Il terreno, infatti, dovrà essere mantenuto umido. In inverno, invece, bisognerà interrompere per evitare il formarsi di ristagni idrici.

Il periodo primaverile è quello in cui si dovrà procedere con una concimatura utilizzando un fertilizzante ricco di azoto, fosforo e potassio.

Occuparsi della Persicaria sarà molto semplice, ottima anche per chi non ha molto tempo da dedicare al giardino. Tuttavia le soddisfazioni saranno molte, ecco perché per un giardino autunnale bello e rigoglioso basta questa meravigliosa pianta resistente al freddo.