Il forno, gioia e dolore di ogni famiglia. Questo elettrodomestico è utilissimo in cucina, oltre ad essere un ottimo elemento d’arredo.

Alleato per la cottura più sana, il forno è molto amato dagli italiani ma non solo. Tuttavia, una volta utilizzato arriva sempre la nota dolente: la pulizia.

Inevitabilmente i cibi, a lungo andare, incrostano le pareti interne e gli odori si mischiano trasformandosi in un tripudio di puzza infernale.

Dunque, anche chi non vuole cedere alle pulizie domestiche dovrà comunque farci i conti.

A tal proposito, è giusto anche sottolineare l’aumento del numero di persone che non vogliono usufruire dell’ausilio di prodotti chimici. Difatti, sono sempre di più i rimedi naturali, facili ed economici che stanno spopolando per la pulizia del forno.

Per un forno sempre splendente sia dentro che fuori e senza aloni sull’acciaio è questo il metodo infallibile, naturale e veloce da provare subito

Dunque, una volta scoperto qualche trucchetto per rendere il forno pulito e profumato, resta da sgrassare l’acciaio esterno. Quest’ultimo, infatti, è sempre pieno di macchie e aloni di sporco, grasso e impronte.

Ottima per risolvere questa problematica la miscela di 500 ml di acqua e 2 cucchiai di sapone di Marsiglia liquido. Immergere nel liquido un panno morbido, strizzarlo e passarlo, più volte, sull’acciaio del forno.

Con un altro panno imbevuto d’acqua tiepida risciacquare ed infine asciugare con un foglio di carta assorbente. Il risultato sarà straordinario. Pochi minuti di lavoro ed ecco che per un forno sempre splendente sia dentro che fuori e senza aloni sull’acciaio è questo il metodo infallibile, naturale e veloce da provare subito.