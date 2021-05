Quello che in inglese viene definito hooded eye. Causato dalla perdita di tonicità e dall’indebolimento dei muscoli al di sopra degli occhi. Parliamo delle palpebre cadenti, un problema che rende lo sguardo chiuso e cupo. L’occhio cadente è un caratteristica che accomuna molte donne. Non solo di una certa età ma anche le più giovani.

Molto spesso pensiamo che truccare gli occhi cadenti e gonfi, sia difficile e inutile. Invece i colori e i prodotti giusti possono aiutare ad aprire lo sguardo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Allora come devono essere truccati gli occhi per un effetto che ringiovanisce all’istante e ravviva lo sguardo questo è il segreto giusto per correggere le fastidiose palpebre cadenti?

Questi i trucchi giusti da utilizzare

Iniziamo lavorando sulla palpebra fissa e mobile. Un gioco di colori chiari e scuri donerà profondità allo sguardo. Colori scuri sulla parte fissa della palpebra e nella piega dell’occhio. Tortora, marrone sono i colori ideali.

Anche se meno visibile perché chiusa nello sguardo, enfatizziamo con i colori giusti anche la parte della palpebra mobile. Scegliamo dei colori effetto nude. Cipria, rosa, avorio. Prediligiamo le tinte opache ed evitiamo i colori perlati e shimmer, perché sottolineano e accentuano il problema della palpebra.

Inoltre, anche se allunga lo sguardo, evitiamo di utilizzare l’eyeliner. È molto difficile tracciare un linea dritta su una palpebra cadente. Definiamo il contorno occhi con una matita dalla punta morbida che può essere facilmente sfumata.

Enfatizziamo l’arcata sopraccigliare per aprire lo sguardo. Ci viene in aiuto una matita color burro che andremo a sfumare con un pennellino.

Per un effetto che ringiovanisce all’istante e ravviva lo sguardo questo è il segreto giusto per correggere le fastidiose palpebre cadenti

Ecco l’alleato migliore per rendere lo sguardo aperto e meno stanco. Parliamo delle ciglia finte. Quelle classiche o magnetiche. Oltre a donare delle ciglia più folte e lunghe, intensificheranno lo sguardo e solleveranno otticamente le palpebre cadenti.

Approfondimento

Mai avremmo pensato che questo prodotto per i neonati potesse aiutarci ad avere un trucco impeccabile da mattina a sera