Una sfoglia leggera e croccante che racchiude un cuore morbido e succoso. Lo strudel di mele ha fatto impazzire generazioni intere grazie al mix perfetto di di profumi e sapori della tradizione. Da sempre il dolce alle mele più desiderato, fatto e copiato della storia.

Perfetto per una gustosa colazione ma ottimo anche per concludere un pasto in bellezza, lo strudel di mele rappresenta una preparazione sicuramente alla portata di tutti. Per un dolce talmente buono da far invidia, il segreto è non commettere questi piccoli, banali ma comunissimi errori che compromettono il risultato finale.

Per un dolce alle mele eccezionale, sono questi gli errori più comuni da evitare assolutamente. L’impasto

Il più classico degli errori è quello di stendere la pasta con il mattarello. Il metodo più ottimale per un risultato davvero sorprendente è quello di stendere l’impasto con le mani leggermente oleate.

Lo spessore è fondamentale

Per evitare di romperla, l’altro errore grossolano è quello di stendere poco la pasta. Nella ricetta originale, invece, lo spessore della pasta sfoglia deve avvicinarsi alla trasparenza.

Scegliere le mele e conoscere il taglio più giusto

Le mele non si devono scegliere a caso. Saranno il cuore tenero del dolce. Quella sorpresa deliziosa da assaporare al primo morso.

Dunque, per la ricetta, in genere le mele migliori sono le Renette. Concesse anche le Golden. Inoltre, una chicca per rendere unico il dolce: da provare le mele affettate anziché tagliate a tocchetti.

La macerazione

Sottovalutata, probabilmente per una questione di velocità, la macerazione, invece, è molto importante.

Le mele vanno fatte macerare con lo zucchero, poi il succo e infine la buccia di limone. Ovviamente, da tradizione bisogna aggiungere anche pinoli e uvetta scolata. Inoltre, un tocco da maestro, per far amalgamare i sapori l’aggiunta di una miscela di burro fuso e pangrattato.

Se “Per un dolce alle mele eccezionale, sono questi gli errori più comuni da evitare assolutamente” è stato utile ai Lettori, è consigliata “Una piccola variante per portare in tavola una squisita ma diversa torta alle mele”.