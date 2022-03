Tra tante verdure con cui fare dei contorni sfiziosi di solito usiamo la lattuga, la rucola insieme a carote, pomodori, cetrioli. Una pianta meno conosciuta è il crescione. Appartenente alla famiglia delle Brassicaceae, contiene poche calorie ma tante vitamine e sali minerali. Il crescione, infatti, può fornire, oltre ad acqua e proteine vegetali, anche vitamine A, C, E, K, calcio, potassio, fosforo e ferro e tanti altri elementi.

Dati questi componenti, degli studi lo indicano come possibile aiuto nella prevenzione di alcuni stati patologici, come l’osteoporosi e l’anemia. Sembrerebbe pure svolgere un importante ruolo nella salute del sistema cardiovascolare, delle ossa e dei denti. Bisogna però fare attenzione, poiché in soggetti che soffrono di malattie ai reni o di ulcere allo stomaco potrebbe causare dei problemi. In caso di assunzione di alcuni farmaci è sempre bene chiedere il consiglio al medico per capire se il crescione possa essere incluso nella dieta senza interferenze. Come alcuni alimenti, per mantenere intatte le sue proprietà è preferibile il suo consumo a crudo. Quindi, il crescione potrebbe essere un ingrediente di base in alcune insalate.

Per un contorno veloce ecco 3 insalate con il crescione, ricco di vitamine e minerali utili contro osteoporosi, anemia e altro

Ecco 3 insalate con il crescione.

Insalata di crescione con arance

Ingredienti:

150 g di crescione;

mezza cipolla;

un’arancia biologica;

olio extravergine d’oliva;

aceto;

senape;

sale e pepe.

Mettere la cipolla a bagno nell’aceto e attendere mezz’ora. In una ciotola grattugiare la buccia dell’arancia e aggiungervi un po’ di olio, dell’aceto e un cucchiaino di senape. Mescolare bene e poi aggiustare di sale e di pepe. A questo punto lavare il crescione, tagliare la cipolla e dividere in spicchi l’arancia. Disporre il tutto poi nei piatti versandovi sopra la salsina.

Insalata di crescione e bacon

Serviranno:

150 g di crescione;

200 g di bacon a fette;

2 arance;

olio extravergine d’oliva;

sale.

In una padella rosolare il bacon fino a renderlo croccante. Lavare il crescione e porlo in un’insalatiera con il bacon, gli spicchi e il succo delle arance e un po’ d’olio. Salare e servire.

Per un contorno veloce, questa è un’altra idea: mettere un mazzetto di crescione in una ciotola, aggiungere dei carciofini sott’olio, delle fettine di mela, semi di girasole e del succo di limone. Si potrebbe unire anche del salmone appena scottato o della carne di pollo lessa o arrostita.