Non tutti amano le verdure invernali perché sono considerate poco appetitose. Questo è dovuto spesso al loro odore e al loro aspetto, ma mangiarle è importante perché sono una straordinaria fonte di benessere.

A volte basta davvero poco per rendere una verdura poco appetibile un vero e proprio piatto gustoso. Oggi vogliamo parlare di uno degli ortaggi meno amati ed apprezzati in assoluto: il cavoletto di Bruxelles. Siamo certi che anche chi li odia cambierà idea, perché oggi vogliamo proporre una ricetta davvero semplice ma squisita che li vede come protagonisti.

Spesso convincere i bambini a mangiare le verdure è davvero difficile. Tuttavia, se riusciamo a trovare una buona ricetta, persino i broccoli possono trasformarsi in una vera e propria delizia.

Non perdiamo tempo e scopriamo insieme quali ingredienti ci serviranno e tutti i passaggi per cucinare dei cavolini di Bruxelles davvero invitanti.

Ingredienti

3 patate di media grandezza;

300 g di cavolini di Bruxelles;

300 g di feta;

50 g di noci;

30 g di olio EVO;

2 rametti di rosmarino;

qualche foglia di salvia;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per un contorno veloce e ricco di gusto cuciniamo i cavolini di Bruxelles al forno anziché al vapore o in padella

Iniziamo pelando le patate. Dopo averle sbucciate, tagliamole a tocchetti più o meno regolari e mettiamoli a bagno in una ciotola piena d’acqua. Passiamo ai cavoletti di Bruxelles lavandoli con cura e rimuovendo le foglie più esterne. Tagliamoli a metà e trasferiamoli in una pentola piena d’acqua leggermente salata.

Scoliamo le patate e trasferiamole insieme ai cavoletti. Facciamoli lessare per 10 minuti e nel frattempo preriscaldiamo il forno a 180 gradi. Quando patate e cavolini avranno terminato la loro cottura, scoliamoli e mettiamoli in un recipiente. Laviamo e tritiamo le erbe aromatiche ed uniamole alle patate e ai cavolini per condirli. Aggiungiamo l’olio extravergine d’oliva, il sale, il pepe e mescoliamo il tutto.

Foderiamo una teglia oppure una pirofila con carta da forno. Trasferiamo le patate e i cavolini precedentemente sbollentati e conditi, tagliamo la feta ed aggiungiamola ai restanti ingredienti. Inforniamo la pietanza e lasciamola cuocere per circa 25 minuti. Quando patate e cavolini saranno ben dorati potremo sfornare questo contorno e guarnirlo con i gherigli di noce prima di servirlo.

Consigli

Abbiamo visto che per un contorno veloce e ricco di gusto basta davvero poco. Se troviamo il sapore dei cavolini di Bruxelles leggermente amaro, possiamo rimediare usando lo zucchero di canna prima di infornarli. Passiamoli in padella con un cucchiaio di zucchero di canna ed un po’ d’acqua: questo passaggio li renderà più dolci e leggermente croccanti.

