Le melanzane sono un ortaggio tipicamente estivo e ottimo per realizzare ricette buonissime. Abbiamo visto per esempio il piatto preferito del Commissario Montalbano secondo la ricetta segreta di Adelina, appunto con le melanzane. Queste sono perfette anche per un contorno sano e leggero perché sono povere di grassi e calorie. Naturalmente, per un’ottima riuscita del piatto che andiamo a preparare, è fondamentale scegliere bene la materia prima. Quando acquistiamo le melanzane, quindi, selezioniamo quelle con la buccia liscia, lucida e senza imperfezioni. Sentiamo il ​​peso della melanzana con le mani. Questo dovrebbe essere abbastanza pesante. Se è leggero, di solito significa che è l’ortaggio è piuttosto vecchio e legnoso. Le melanzane si conservano facilmente nel cassetto dell’insalata del frigorifero per cinque o sei giorni.

Se abbiamo poco tempo, per un contorno eccezionale con le melanzane è questa una ricetta pronta in soli 15 minuti.

Come cucinarle

Alcuni credono sia necessario salare la melanzana prima della cottura per far risaltare i sapori amari del frutto. In passato probabilmente era così, ma oggi le melanzane sono molto meno amare di una volta. La salatura, invece, permette di eliminare l’acqua dalla melanzana rendendola più soda. In questo modo l’ortaggio assorbirà meno grasso durante la cottura rendendo la nostra ricetta più leggera.

La melanzana può essere cucinata in diversi modi, con o senza la pelle. La pelle può diventare dura se le melanzane sono piuttosto grandi, quindi, nel caso meglio sbucciarle con un pelapatate o un coltellino.

Prepariamo oggi le melanzane in agrodolce, un contorno davvero gustoso, ideale per accompagnare qualsiasi portata.

Ingredienti per 4 persone:

melanzane 800 gr;

aceto balsamico ½ bicchiere;

zucchero 2 cucchiai;

capperi un cucchiaino;

pomodorini 3

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Preparazione:

lavare bene le melanzane e tagliarle a cubetti;

saltare le melanzane in una padella dove abbiamo riscaldato l’olio di oliva prestando attenzione a mescolare spesso;

quando cotte, spegnere e aggiungere l’aceto, lo zucchero, i capperi e i pomodorini tagliati a pezzetti;

mescolare bene e continuare la cottura e altri 5 minuti;

servire una volta fredde.

Le melanzane in agrodolce sono perfette per accompagnare sia la carne sia il pesce. Sono davvero buone e perfette sia per un giorno speciale sia per un contorno veloce.