La cucina italiana vanta una tradizione antichissima. Ci sono piatti rimasti invariati lungo lo scorrere degli anni e dei secoli, mentre altri si sono modificati. Il gusto cambia ed è naturale che molti piatti troppo conditi e speziati non incontrino più il successo di epoche come il Medioevo. Il piatto principe delle nostre tavole, però, rimane la pasta. La sua storia è millenaria e corre parallela con piatti simili di origine orientale.

Ci sono testimonianze di maccheroni e lasagne addirittura nella Magna Grecia e in ambiente romano. L’impasto di farina e acqua, e a volte con l’aggiunta del sale, è rimasto pressoché invariato. Si sono succedute varie forme e modi di lavorazione. Per sopperire alla grande richiesta di questo alimento, infatti, si sono inventati dei macchinari sempre più complessi.

Ciò che distingue una buona pasta è la qualità del grano, anche se l’acqua ricopre un altro ruolo fondamentale. Inoltre, la trafila in bronzo conferisce quella ruvidezza adatta a trattenere meglio i sughi. A tal proposito, anche senza usare il classico pomodoro, le vongole oppure l’aglio si può condire la pasta in modo gustoso spendendo davvero poco. Ora vedremo come.

Per un condimento veloce per la pasta senza pomodoro o aglio e vongole bastano questi ingredienti e pochi soldi

Ecco gli ingredienti di una pasta economica e gustosa:

200 g di spaghetti o altro tipo di pasta;

un cipollotto;

olio extravergine d’oliva;

qualche cucchiaio di pecorino o Parmigiano grattugiato;

origano secco;

sale e pepe.

Per prima cosa è necessario pulire il cipollotto. Tagliare il gambo e la parte più esterna, eliminando pure la punta. Versare dell’acqua in una pentola per cuocere la pasta e accendere il fuoco. In una padella capiente versare un po’ di olio extravergine d’oliva e farlo scaldare. Ora tritare il cipollotto con un coltello e poi versarlo in padella, avendo cura di mescolarlo ogni tanto. La fiamma dev’essere media. Dopo una decina di minuti versarvi un mestolo di acqua di cottura per evitare che si bruci. A questo punto insaporire il cipollotto in cottura con un pizzico di sale e del pepe.

Appena l’acqua bolle, aggiungere il sale e poi gettarvi la pasta. Un po’ prima della fine della cottura, scolarla e versarla in padella. Girarla un po’ in modo da insaporirla e aggiungere dell’origano e qualche cucchiaio di pecorino oppure di Parmigiano grattugiato. Non resta che impiattare e gustare questa pasta saporita.

Per un condimento veloce per la pasta, quindi, bastano questi pochi ma ottimi ingredienti.

Approfondimento

Questa pasta fresca fatta in casa senza uova si potrebbe condire in 3 modi veloci e non solo con formaggio e pomodoro