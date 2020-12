Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



In un tripudio di merendine, brioches e torte confezionate, la colazione è pronta in un batter d’occhio. Gli esperti nutrizionisti, però, lanciano l’allarme per i grassi e i conservanti ingeriti ogni giorno da noi stessi e dai nostri bambini. E dunque, perché non preferire una ricetta di un dolce semplice e soprattutto fatto in casa? La mancanza di tempo in una società frenetica di certo non aiuta a sperimentare tra i fornelli. Tuttavia, con preparazioni facili e veloci, si potrà portare in tavola il gusto e la genuinità. Tra le ricette più semplici e classiche, quelle suggerite delle nonne sono sempre le migliori. Di seguito, l’occorrente per un ciambellone alla panna buono da leccarsi i baffi.

Ingredienti

3 uova

150 g di farina tipo 00;

200 g zucchero;

50 g miele;

250 g panna per dolci;

pizzico di sale;

1 bustina di vanillina;

1 bustina di lievito per dolci.

Per un ciambellone semplice, soffice e veloce ecco la ricetta speciale suggerita dalla nonna. Procedimento

Realizzare un ciambellone per una colazione da condividere con tutta la famiglia basterà seguire pochi passaggi.

Innanzitutto, in una ciotola inserire le uova e lavorarle con lo zucchero. Mescolare per 3-4 minuti, fino a quando non verrà fuori un composto spumoso. A questo punto, aggiungere la bustina di vanillina, un pizzico di sale e il miele. Mescolare con cura ed energicamente per amalgamare gli ingredienti. A questo punto, setacciare la farina ed incorporarla al composto. Stesso procedimento va fatto con la bustina di lievito. Infine, versare la panna. Versare l’impasto in uno stampo a ciambella, imburrato ed infarinato e far cuocere in forno già caldo a 170° per circa 40 minuti.

Prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo

